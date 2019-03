Vicent Soler, conseller d’Hisenda, visita les falles de Cullera

Print This Post

El conseller ha estat acompanyat per l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i membres de la corporació municipal.

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha visitat les falles de Cullera. En la seua visita, ha estat acompanyat per l’alcalde Jordi Mayor i membres de la corporació municipal.

El conseller ha destacat el paper de les falles com a element clau per a l’economia del territori i en especial per a Cullera.

Soler ha gaudit de la visita als monuments de les falles de Secció Especial i ha participat en la plantà a tomb de la comissió País Valencià.