Victòria merescuda per a Recanvis Colón que guanya 1 a 0 a l’UD Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A pesar del vent fort, van fer un bon partit.

Partit molt igualat que es va decidir amb un gol de cap de Cano al principi del segon temps. Les va tindre l’Alzira per a empatar però va faltar punteria.

La primera meitat, molt marcada pel fort vent, va estar molt igualada, amb poques arribades a les àrees. Amb el resultat inicial es va arribar al temps de descans.

Va començar el segon temps amb l’equip de Pau Quesada estrenyent. En menys de cinc minuts ja va gaudir d’un parell d’acostaments amb perill, el mes clar en un bon tret de Luis García que Joan va buidar a córner. L’equip de Langa es defensava bé i eixia a la contra amb criteri com en el ’76 quan Litri es va plantar mà a mà amb Ferran, que li va guanyar la partida rebutjant el fort tret de l’ariet local. L’Alzira no cessava d’intentar igualar el marcador i de nou en el 79 a punt va estar d’aconseguir-lo, però Nico amb el cos va aconseguir traure en la mateixa línia de gol la rematada a boca de canó de Mauro Melo. Van embotellar els alzirenys als blaus en el seu camp però no es van concretar mes accions de perill i els punts es van quedar a casa.

Quarta victòria consecutiva dels de Langa en El Perdiguer que els situa en l’equador de la taula. Els de Quesada no ixen de la seua letargia i acumulen cinc jornades sense guanyar. La pròxima jornada el Recanvis Colón es desplaçarà a Novelda, mentre que l’Alzira rebrà a l’Elx Il·licità.