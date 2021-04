Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La prova, emmarcada en els Jocs Esportius Vialterra és la primera en la tornada a la competició autonòmica, ha sofert canvis en l’organització per tal d’adaptar-se a les noves mesures per la Covid-19.

El passat diumenge 18 d’abril va tindre lloc el VII Duatló Escolar Ciutat de Carlet, prova organitzada pel club de triatló Tricarlet junt amb la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Carlet, i emmarcada dins els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana Vialterra.

Fins a la nostra localitat es van desplaçar al voltant de 400 joves esportistes de la Comunitat Valenciana acompanyats tan sols per un familiar o esportista. En tot moment es respectaren les mesures de seguretat previstes per la Covid-19.

La prova va estar dividida en dues parts: de matí es disputaren les categories Infantil, Cadet i Juvenil, i de vesprada les categories Aleví, Benjamí i Multiesport, dividides cadascuna d’elles en categoria masculina i femenina respectivament.

La decisió de dividir el duatló en dues parts, a diferència d’altres anys, que es feia tot en una sessió, va ser presa per la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana i el Tricarlet conjuntament, per tal d’evitar massificacions, tant d’esportistes com d’assistents a la prova.

Les classificacions de les diferents categories van ser les següents:

Multiesport femení Inés Cuenca Giner. CDM Avant Montcada. Candela Iznardo Sapiña. Club Triatló Cullera. Ainhoa Rubio Chordà. C. M. El Castellet – ATP Italgrup.



Multiesport masculí Pablo Ferrer Picón. Tripicassent C.T. Matteo Martín-Engenios Días. Tripicassent. T.P. Sergio Escobar Castillo. Tripicassent. T.P.



Benjamí femení Aitana Aniado Juan. E.T. Vialterra Algemesí. Diana Lluch Álvarez. Tripuçol. Aina Torrent Company. Tripicassent C.T.



Benjamí masculí Hugo Vilar Vázquez. Tragaleguas.Org. Izan Bosch Sebastian. Tricarlet. Marc Alcover Pellicer. Tricarlet.



Aleví femení Celia De Llago Garcia. Triatló Ontinyent. Paula Cabanilles Añó. C.T. Safor Teika. Marie Masiello Meisiek. C.E.A. Bétera.



La millor local va ser Sofia Serna Hervás, al lloc 19.

Aleví masculí Álvaro Vicedo Ferre. Triatló Ontinyent. Adrian Muñoz Peris. Tricarlet. Mateu Felici Oltra. E.T. Vialterra Algemesí.



Altres resultats dels duatletes carletins: Ignacio Vanaclocha Ferrer (16), Josep Pons Benito (19), Guillermo Vanaclocha Ferrer (25) i Arnau Brell Galindo (30).

Infantil femení Carolina Font. C.E.A. Bétera. Livia Guillen Blanco. Tricanet de Berenguer. Anna-Lena Masiello Meisiek. C.E.A. Bétera.



Infantil masculí Xavi Cabanilles Añó. C.T. Safor Teika. Jorge Lluch Álvarez. Tripuçol. Raul Sanchis Aguilar. Tripuçol.



Cal destacar els esportistes del Tricarlet Bruno Ucles Giménez, que va quedar en 4a posició, així com Bernat Vercher Martín (6é), Borja Sánchez Orta (19), Jordi Ferrer Ortiz (24), Francesc Villaescusa Beltran (26) i Àngel Atienza Ribes (29).

Cadet femení Natalia Redondo Juan. E.T. Vialterra Algemesí. Irene García Alepuz. Tragaleguas.Org. Elisa Joubert Borràs. E.T. Vialterra Algemesí.



Cadet masculí Diego Lledó Diaz. Tripuçol. Alan Collado Martínez. E.T. Vialterra Algemesí. Joan Sastre Costa. C.T. Safor Teika.



La resta dels classificats del Tricarlet foren: Javier Blasco Añó (7), Marc Espí García (15), Àlex Pla Martorell (30), Àlex Gómez Monzó (32), Erick Verdeguer Herrera (34) Jorge Vanaclocha Carbonell (40) i Pablo Moya Luis (44)

Cadet femení Rocío Calabuig. Tragaleguas.Org. Natalia Fuentes Valderrama. C.A. Vilamarxant. Ainhoa Oron Sánchez. Tripuçol.



Cadet masculí Ignacio Benavent Ricart. C.E.A. Bétera. Javier Luján Pérez. C.E.A. Bétera. Pepe Aliaga Isern. C.M. El Castellet – ATP Italgrup.



Els carletins Carles Vanaclocha Caballero i Vicent Escoms quedaren classificats en les posicions 15 i 24 respectivament.