VII Edició del Concurs, Contes per la Igualtat, del Grup de Debat per la Igualtat d’Alzira

El Grup de Debat per la Igualtat presenta les bases per a participar a la Setena edició dels Premis Contes per la Igualtat.

Es tracta d’un certàmen dirigit a tot l’alumnat que ho desitge dels col·legis públics, concertats i privats, centres d’ensenyament de Primària i Secundària, d’Alzira.

Amb el suport de l’Ajuntament d’Alzira, els premis Contes per la Igualtat es fan amb l’objectiu de:

1. Promoure la igualtat de dones i hòmens per tal d’avançar cap a un model de societat basat en una convivència democràtica i igualitària.

2. Fomentar la creació d’històries que ajuden a conscienciar sobre la importància de la igualtat de dones i hòmens, ja que en la societat actual les dones encara estan lluny de viure en igualtat real.

3. Fer participar la comunitat educativa en el nostre projecte Contes per la Igualtat, a qui agraïm anticipadament la seua col·laboració.

4. Estimular en l’alumnat la faceta creativa de l’escriptura.

5. Promocionar l’ús del valencià.

Els requisits per a participar entre altres són: ser inèdits, estar escrites en valencià, i amb un enfocament, argument i característiques de la narració (d’aventura, realista, històrica, d’humor, etc.) que contemple aspectes que afavorisquen la igualtat de dones i hòmens.



Es convoquen 4 categories, Per a l’alumnat de 3r i 4t curs d’Educació Primària, de 5é i 6é curs d’Educació Primària, d’ESO i d’FP básica i Batxillerat i Cicles Formatius d’FP.

Lliurament

Les narracions que opten al premi s’entregaran en el Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira (C/. Rambla, s/n, 2n pis) fins el dilluns 8 de març de 2021.



Els originals es presentaran en un sobre tancat que contindrà la narració amb el seu títol i el pseudònim de l’autor/autora. En l’exterior, la indicació PREMIS CONTES PER LA IGUALTAT, pseudònim i la categoria a la qual es presenta el treball. Així mateix es ficarà dins del sobre (gran) un altre sobre xicotet tancat (plica), en el qual figurarà, en l’exterior, el pseudònim i la categoria a la qual es presenta el treball. En l’interior del sobre xicotet s’inclouran les següents dades: nom i cognoms de l’autor/autora, pseudònim, títol, curs, centre educatiu, e-mail i telèfon de contacte.

Quan és el Centre qui presenta els treballs conjuntament, aniran classificats per categories i inclourà totes les pliques corresponents en sobre a part, també per categories. S’enviarà un formulari d’inscripció, amb la finalitat de dur un millor control de la participació al concurs.

Consulta les bases completes ací