VIII Quarta I Mitja Marató d’Alcàntera de Xúquer 2019.

3a prova de l’Ix Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer

A Alcàntera de Xúquer, es van celebrar les tercera i quarta proves classificatòries per a l’IX CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER, ja que, pots triar entre córrer un 10,5 K o un 21,1 K. A les 10.00 hores van partir els 543 corredors de les dues modalitats. Els 388 corredors en el 10,5 K dels quals 86 eren dones un 22,16% van invertir a realitzar el recorregut semiurbà amb una suau pujada d’uns 2 km 36:25 per part de Khalid El Hisssouf del Caixa Rural Algemesí, seguit pels integrants del Club Alejandro Sanz – Rickysporteam, Andreu García a 20 segons del primer i Héctor Ruiz a 38 segons també de Khalid. En dones Aurora Piqueres Martínez també del Club Alejandro Sanz – Rickysporteam va ser la vencedora en la quarta en un temps de 45:15, seguida de Bàrbara Moragues a 12 segons, i sent tercera també del Club Alejandro Sanz – Rickysporteam Oreto Martínez Caballero a 14 segons de Bàrbara.

En la mitja va guanyar Borja Anón Blasco del C. Sr. Metaesport en un temps de 1h15’42”, encara que el corredor Andrés Micó va entrar primer fora de classificació en poc més de 1h09′ que haguera sigut un nou rècord de la prova. El segon classificat va ser Aitor Tortosa Tortosa en 1h16’08” del Club Alejandro Sanz – Rickysporteam, seguit del seu company d’equip Germán Alcalá Ordoñez a 16 segons d’Aitor. Ací la participació en la mitjana marató va ser de 155 atletes dels quals 24 eren dones quasi un 16% i la primera dona va ser Carmen Martínez Ferragut en 1h29″57″ del Caixa Rural Algemesí, seguida de Deseta Abril Sancho del Club Alejandro Sanz – Rickysporteam en 1h31’25”, la tercera també del Caixa Rural Algemesí va ser Sandra Pla Sanchis que va invertir un temps de 1h33’21”. Cal destacar la primera posició del corredor alcireño Jesús Alcanyís Diaz en la categoria de veterà C del Club Atletisme Alzira que va invertir un temps de 1h28’18”.

La següent prova serà la XIX Volta a Peu a Catadau dissabte que ve 23 de març on també hauran carreres infantils.