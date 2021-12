Visit València presenta una guia gastronòmica de la mà de destacats xefs valencians

Connect on Linked in

El llibre reuneix 12 receptes amb productes de temporada representatius de cadascun dels mesos de l’any

La Guia Gastronòmica recull dotze receptes amb productes valencians de temporada, signats per 6 cuineres i 6 cuiners entre els quals es troben estreles Michelin de la ciutat de València. “Després d’un any de treball dur, hui ha vist la llum este projecte que s’ha desenvolupat de la mà de Delicious València, la marca gastronòmica que representa al sector, tant local com de la província, en l’àmbit nacional i internacional”, segons ha explicat el regidor de Turisme, Emiliano García.

Les il·lustracions de la Guia Gastronòmica, ’12 receptes amb productes valencians de temporada’, ha sigut dissenyada per la il·lustradora María Barrachina després de participar en una anomenada a projecte conjuntament amb l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, i avalat per València Capitalitat Mundial del Disseny 2022. L’artista ha creat dotze aquarel·les amb tintes naturals on es mostren productes tan valencians com com nispros, carxofes, arròs, taronges o tomaques.

El regidor Emiliano García ha destacat els tres pilars en els quals, segons ell, es basa la gastronomia valenciana. “Cal fomentar el producte quilòmetre zero i de temporada de qualitat, el nostre rebost natural, la mar i l’horta, el talent dels nostres xefs, que són els nostres millors ambaixadors, i una gastronomia en constant evolució però que es manté arrelada a la nostra tradició, aqueixa que diu tot de nosaltres, dels nostres costums, i que alhora no deixa de superar-se”, ha expressat.

“La guia és un nou producte que reforça la línia de treball coordinat entre la Diputació de València i Visit València per a acostar a turistes i visitants els productes de proximitat i l’excel·lència gastronòmica valenciana”, ha destacat el director de València Turisme, Xavi Pascual.

Una aposta pel producte de temporada valencià

València és una de les poques ciutats que compta amb un rebost natural de la qual es proveeixen mercats i restaurants. Els 15 quilòmetres d’horta que envolten la ciutat, el peix que arriba directe des del Mediterrani cada dia o els aliments que proporcionen animals autòctons com l’ovella Guirra. Tots ells formen part de la gastronomia valenciana, basada en la dieta mediterrània que aposta per productes quilòmetre zero, de temporada i qualitat.

La Guia Gastronòmica és un compendi de dotze productes de temporada al llarg de l’any presentats per dotze xefs:

GENER: El card per Mar Soler FEBRER: La carxofa per Ricard Camarena MARÇ: L’alvocat per Alejandro del Bou ABRIL: La fava per Maria José Martinez MAIG: El nispro per Begoña rodrigo JUNY: El fesol per Carito Lourenço JULIOL: La tomaca per Vicente Patiño AGOST: La figa per Jorge Andrés SETEMBRE: L’arròs per Chabe Soler OCTUBRE: El rave per Nacho Romero NOVEMBRE: El caqui per Sandra Jorge DESEMBRE: La taronja per Luis Valls

Es pot descarregar la guia de manera gratuïta en el següent enllaç.

Gala de la Guia Michelin España/Portugal 2022, fermall final a l’any més ‘gastro’

Al llarg d’enguany, que ha sigut complicat per al sector, s’ha fet un esforç per projectar i apostar per la gastronomia local valenciana. Gràcies a projectes com Delicious València s’ha posat de manifest a la ciutat com a destí gastronòmic sostenible. A més, cal destacar la celebració de la Gala de la Guia Michelin España/Portugal 2022. El pròxim 14 de desembre s’entregaran les aclamades estreles, en un esdeveniment que ajuntarà a les personalitats més importants del sector. Un total de 600 convidats es reuniran en el Palau de les Arts en la gran festa de l’alta gastronomia.