Visita a la seu de Protecció Civil d’Almussafes després de les millores escomeses per l’Ajuntament

Connect on Linked in

La instal·lació va patir importants desperfectes després de les inundacions patides per la Dana del passat mes de novembre

L’executiu local ha sufragat els treballs de renovació i l’adquisició del material informàtic danyat per les fortes pluges

L’alcalde, Toni González, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, i l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, van visitar ahir dijous la seu de Protecció Civil d’Almussafes per a supervisar les millores executades durant els últims mesos en l’edifici, fortament danyat després del pas del temporal de novembre del passat any. La Cap de l’Agrupació, Antonia García, el sotscap, Óscar Plaza, i el cap de logística, Jesús González van mostrar el resultat de la intervenció. A més de pintar la totalitat de l’edifici municipal, l’Ajuntament ha sufragat les obres de renovació de tot el sistema elèctric i l’adquisició d’un nou equip informàtic, així com d’aparells de transmissió d’última generació que asseguren la qualitat en la labor diària que realitza el grup de voluntaris i voluntàries que, el mes vinent de juny commemora el seu vinté aniversari.

El novembre del passat any la seu de Protecció Civil d’Almussafes, edifici de titularitat municipal emplaçat en l’antiga posta sanitària situada en la via de servei que circula en paral·lel a la CV-42, va patir nombrosos danys materials a conseqüència de les intenses pluges registrades a la província de València. Encara que l’estructura de l’edifici va romandre intacta, van ser considerables els elements que van quedar destrossats, entre ells els equips informàtics i de transmissió, el mobiliari i fins i tot dues motos de la seua flota de vehicles.

L’Ajuntament d’Almussafes es va comprometre a restituir tot el material afectat pel temporal i conseqüentment, a la fi del mes de gener es van emprendre els treballs de pintura i reparació de l’escaiola de les estades afectades. Aprofitant la intervenció urbanística, també s’ha renovat íntegrament el sistema elèctric de la instal·lació pública, adaptant-lo als nous temps. Així mateix, el consistori municipal ha adquirit els nous equips de transmissió i un ordinador, a més de dotar de nou mobiliari les estades afectades i de reposar la resta dels objectes que van quedar inutilitzats a causa de les pluges torrencials registrades.

“L’aigua va arribar va aconseguir els 1,20 metres d’altura, inutilitzant tot el material localitzat en un nivell inferior”. Aquest fet ha servit per a apostar per una redistribució de tot l’espai, que en l’actualitat alberga les zones comunes en la planta baixa i reserva els espais per als equips informàtics i resta d’equipament de l’agrupació en les estades situades en la planta primera. En la visita realitzada ahir per part de les autoritats s’ha pogut constatar elcompliment de totes les obres i resta d’intervencions incorporades en el projecte, un fet que garanteix la normalitat per a la correcta prestació del servei ciutadà per part de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, entitat que el mes vinent de juny compleix 20 anys de trajectòria en el municipi.