Visita a les obres de l’Ermita de Picassent amb el president de la Diputació de Valencia

L’alcaldessa, Conxa García, ha rebut este matí a Toni Gaspar, el qual ha acompanyat a la Corporació Municipal en una visita a les obres de l’Ermita. La Diputació ha finançat el 25 % del cost de l’obra a través del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM)

Les obres de remodelació de la plaça de l’Ermita ja es troben en la seua recta final i l’alcaldessa, Conxa García, amb la Corporació Municipal, acompanyats pel president de la Diputació de València, Toni Gaspar, han fet una visita per vore in situ el desenvolupament dels últims detalls. Un recorregut que ha comprés els 4.326 m2 de superfície total que ha ocupat esta primera fase del projecte de Remodelació de L’Ermita, Plaça Ausiàs March i el seu entorn urbà. Un projecte finançat al 50 % per fondos FEDER de la Unió Europea, i que de l’altra meitat que li correspon pagar al Consistori, un 25 % són finançats per la Diputació de València. El cost total de les obres ha sigut de 1.531.635,50 €.



«La reformada plaça de l’Ermita es convertirà en un espai encara més emblemàtic per al poble de Picassent», ha declarat Toni Gaspar, que ha felicitat el consistori «per haver fet un ús responsable i adequat» del pressupost amb el qual contava l’Ajuntament per a esta obra.



Esta actuació ha transformat de manera significativa la plaça de l’Ermita aportant a este centre neuràlgic del poble una visió d’unitat paisatgística que ha respectat les zones enjardinades, inclús ha prolongat alguna d’elles, i en la qual s’han conservat i restaurat elements tradicionals com la creu, el pavelló i la font. També, s’ha volgut conservar el servei de Cafeteria amb la construcció d’un edifici nou, amb una ubicació distinta a l’anterior, en este cas, junt al carrer Jaume I.



Per altra banda, esta reforma integral fa de l’Ermita un lloc més accessible, ja que compleix amb totes les normes d’acord a la llei d’accessibilitat. S’ha construït una rampa, ubicada en el centre de l’esplanada. I la resta de connexions d’accés a la plaça són a través d’escalinates amb escales de baixa altura que continuen en la mateixa direcció que la rampa i les zones verdes.



L’alcaldessa, Conxa Garcia, s’ha mostrat molt contenta pel resultat final d’esta rehabilitació: «Hem fet unes obres adaptades als nous temps, un espai molt ample que millorarà la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes».



Com a novetat, i amb l’objectiu d’unir l’Ermita i la Pl. Ausiàs March, s’ha construït una sala polivalent a la qual s’accedirà per esta última plaça. També, cal recordar que durant la cimentació d’esta construcció van quedar a l’aire unes cavitats que després de ser estudiades pels arqueòlegs de la Conselleria de Patrimoni, es va concloure que es tracta d’un refugi de la guerra civil. Un descobriment que l’Ajuntament pretén posar en valor.



D’esta manera, el resultat de les obres és l’ampliació d’un gran espai útil que ha guanyat la ciutadania, un lloc emblemàtic que ve a demostrar que tradició i modernitat no són incompatibles, sinó més bé complementaris. L’Ermita de Picassent continuarà sent un dels pulmons verds de la localitat, un lloc on la ciutadania pot disfrutar del temps lliure en un entorn que desprén benestar, i on compartir bons moments que queden per sempre en la memòria col·lectiva.