Visita escolar a l’Ajuntament de Turís

Fa uns dies l’Ajuntament de Turís va rebre una simpàtica expedició que no deixà indiferent ningú, especialment a l’Alcalde, Eugenio Fortaña, que durant unes hores feu de guia per als alumnes de segon de primària de l’escola Joaquín Muñoz.

Xiquets i xiquetes recorregueren les instal·lacions municipals atenent les explicacions de la màxima autoritat turisana i van comprovar de primera mà el que se sent en ocupar el lloc de regidors i regidores al saló de plens així com saludar des del balcó consistorial.

Com no, el despatx d’alcaldia fou parada obligada on Eugenio Fortaña els pogué explicar la importància de la nostra Constitució. Fou un matí on l’alcalde es va emplear a fons per a satisfer la curiositat d’un alumnat molt interessat en el funcionament de l’Ajuntament.