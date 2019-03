Visita projecte SOLID – Mancomunitatd e la Ribera Alta

Connect on Linked in

Al llarg d’aquesta setmana una delegació de 40 membres procedents de 13 països europeus participa en la trobada internacional organitzada per la Mancomunitat de la Ribera Alta dins del marc del projecte europeu Solidaritat Local = Solidaritat Global (SOLID). Aquest projecte està finançat per la Unió Europea i té com a objectiu capacitar els actors locals perquè es comprometen socialment en favor de la solidaritat i la cooperació europees. La Xarxa SOLID està formada per 13 ciutats, regions i organitzacions de la societat civil de tota la Unió Europea i vol implementar noves eines polítiques que permiten a les comunitats locals tindre un impacte en la solidaritat mundial i europea en el moment de la crisi institucional i humanitària a què s’enfronten actualment els diferents països de la UE.

La Mancomunitat de la Ribera Alta, organització sòcia d’aquest projecte, organitza a Alzira i Benimodo el tercer esdeveniment internacional SOLID. En aquest context, s’ha presentat la Carta pels Drets Socials en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira, i demà tindran lloc les presentacions sobre inclusió social de diferents associacions en la Casa de la Cultura de Benimodo. A mes, de vesprada tindrà lloc en la plaça de l’Ajuntament de Benimodo la “Bugada”, una activitat on els participants escriuran frases sobre inclusió social i solidaritat en camisetes.

Las activitats proposades durant aquests dos dies aborden els debats sobre la ciutadania europea i els valors de la UE, els drets socials, l’educació per a la solidaritat i la cooperació i els jocs de reflexió sobre la diversitat cultural. Les principals activitats interactives estan impulsades por Pangea, que és el departament de la Mancomunitat especialitzat en temes d’inclusió social.

Països participants: Macedònia, Sèrbia, Bèlgica, Bulgària, Grècia, Espanya, Itàlia, Romania, Polònia, Hongria, Eslovàquia i Letònia.

Més informació: https://www.facebook.com/localsolidarityglobalsolidarity/

Programa d’activitats obert a tot el públic:

Dimecres 27 de març de 2019 – Lloc: saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira.

10h30-10h40 Bienvenida.

Sr. Diego Gómez García – Alcalde d’Alzira

Sr. Txema Peláez – President de la Mancomunitat de la Ribera Alta

10h40—11h00

Presentació: “Junta mediadora: Carta Local de Drets Socials”.

Sr. Joan Rovira. Coordinador Serveis socials de l’Ajuntament d’Alzira.

L’objectiu és construir una nova ciutadania que recolze la diversitat, el pluralisme i l’heterogeneïtat de la ciutat d’Alzira i la seua gent. Diferents aspectes han provocat un afebliment dels referents socials i comunitaris de l’activitat humana i personal i, a més, es pot preveure un escenari de major fragmentació i tensió social, posant en risc aspectes essencials de l’Estat de Benestar i el reconeixement dels seus drets.

Dijous 28 de març de 2019- Lloc: Casa de la Cultura de Benimodo (Avinguda del Llaurador núm. 7).

10h30-10h40

Bienvenida. Sr. Francisco Teruel – Alcalde de Benimodo

10h40-11h00

Presentació: “Mediació Comunitària i Territoris / Diàleg, cultura i mediació: Laboratoris de ciutadania”

Sra. Aida Romà Ferre – Sr. Rubén Torregrosa Sarrión.

CEPAIM – Fundació per a la convivència i cohesió social. Lluitar contra l’exclusió i la intolerància.

11h00-11h30

Presentació: Centre de Participació Ciutadana: Programa ètnia gitana.

Sra. Ana Iborra. Àrea de Serveis Socials i Innovació Social. Ajuntament d’Alzira.

11h30-11h45 Pausa café

11h45-12h00

Presentació: Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat

Sra. Amparo Martínez. Mancomunitat de la Ribera Alta.

12h00-13h0

Presentació: “Projecte: Municipis Solidaris”.

Educació per al desenvolupament, conscienciació, comunicació i relacions institucionals.

Sr. Natxo Peñarrocha & Sra. Llitera Miraudo. Fons Valencià per la Solidaritat.

15h30-16h30

Joc “Bugada” – Lloc: Plaza de l’Ajuntament de Benimodo.

Un joc dirigit a tots els ciutadans. Cada participant dibuixa una samarreta escrivint frases de solidaritat, inclusió, integració, comunitat, convivència, igualtat… una vegada que s’hagen dibuixat totes les samarretes, es penjaran d’una corda al capdavant de la façana de l’Ajuntament de Benimodo.