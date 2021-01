Voluntariat tecnològic a Picassent dirigit persones que tinguen pocs o nuls coneixements en la xarxa internet

Print This Post

El projecte de voluntariat està basat en sessions interactives entre la persona tutora i la persona que rep la formació i té com a finalitat trencar la bretxa digital en temps de confinament.

La Regidoria de Participació Ciutadana porta endavant esta proposta que va nàixer al I Hackathon Picassent i està integrada per diferents voluntaris amb coneixements bàsics en qüestions tecnològiques que busquen ajudar a persones que tinguen pocs o nuls coneixements en la xarxa internet. L’acció pretén donar una resposta a una realitat vigent com és la necessitat actual que tenim les persones per accedir, comprendre i utilitzar les Tecnologies de la Informació de què disposem en l’actualitat i que estan en constant evolució.

Tal com assenyala el regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Morató, «La política de participació ciutadana és aquella que tracta d’implantar estratègies per propiciar les ferramentes necessàries que estimulen la interacció entre l’administració i la ciutadania. I pensem que esta és una nova eina que afecta els interessos col·lectius del nostre poble».

Paco Sobrevela, coordinador del projecte i voluntari, assegura que «La gent es queda en casa i necessita comunicar-se, també necessita relacionar-se amb l’administració via electrònica i són qüestions on la gent ha d’aprendre a poder fer-ho sense ajuda»

Tota aquella persona que estiga interessada pot inscriure’s com a demandant o com a voluntari/a a través del 96 123 58 59, també presencialment a la Casa de Cultura o a través de www.picassent.es.