Vora 500 joves comencen hui a Alzira les proves d’accés a la universitat (PAU)

A les 9.30 d’este matí, tal i com estava previst, es donava el tret d’eixida a la PAU, les proves d’accés a la universitat a la sala Cotonera de la nostra ciutat, amb l’examen d’Història.

499 joves dels instituts i centres de Batxillerat de la Pobla Llarga, Carcaixent, Alzira, Algemesí i Albalat podran fer les proves amb totes les garanties de seguretat, accessibilitat i proximitat.

L’Ajuntament ha hagut de portar a

L’alcalde d’Alzira Diego Gómez, i la Regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo, han visitat hui l’espai de realització de les proves, en el que s’ha portat a terme un important dispositiu per a distribuir i adaptar esta sala d’esdeveniments per tal d’ajustar-la als requisits marcats per la universitat i per la Conselleria de Sanitat.

El tribunal, integrat per més de 20 persones ha començat a primera hora del matí amb l’organització, on també ha participat Protecció Civil Alzira.

“Des del departament d’Educació, junt a Serveis públics i la pròpia alcaldia, s’hem coordinat amb la politècnica per tal de condicionar les instal·lacions. Amb un pressupost aproximat de 8000 euros hem posat a l’abast dos sales d’examen, una sala per al tribunal, espai de esplai i servei de càtering per als estudiants que ho necessiten. Cal destacar a més, la bona ubicació de la sala junt a l’estació de Renfe, que facilita el trasllat dels estudiants d’altres municipis” ha explicat l’alcalde, Diego Gómez.

Per la seua banda la regidora d’Educació, Maria Calvo, ha volgut agrair el treball que ha portat a terme tant l’empresa Cotonera com els voluntaris de Protecció Civil. “ha estat un esforç per part de tots els organitzadors per a facilitar a l’alumnat que estiguen tranquils i que no s’hagen de preocupar per res més que les proves. Lla nostra idea és pedagògica i es empàtica

Recordem que degut a les noves necessitats a causa de la pandèmia, enguany les proves no s’han pogut celebrar, com és habitual, al Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor. En un primer moment es va comunicar que els estudiants haurien de traslladar-se a València, però a partir d’una moció aprovada per totes les forces polítiques i després de les gestions oportunes es va aconseguir que les proves es quedaren a Alzira.