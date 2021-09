VOX a l’Ajuntament de València defensa la propietat privada i demana endurir el delicte de ‘okupació’

Connect on Linked in

Pepe Gosálbez (VOX): “Cal millorar la coordinació entre les forces de seguretat i la justícia”

El portaveu del Grup Municipal VOX, Pepe Gosálbez, ha defensat la labor policial després del desallotjament d’un edifici en estat ruïnós al carrer Manuel Arnau, en la Creu Coberta, en la qual quedaven tres famílies okupando l’immoble. “Això no és ni Cuba ni Corea, això és Espanya. Cal defensar la propietat privada i cal donar suport jurídic als propietaris”.



Gosálbez ha explicat que l’edifici era un perill tant per a la gent que ho estava ‘okupando’ com per a la resta dels veïns del barri. “Podria haver ocorregut una desgràcia” i ha insistit que per a evitar que aquests casos arriben a aquest extrem “cal millorar la coordinació entre les forces de seguretat i la justícia”.



Finalment, el portaveu ha lamentat que en moltes ocasions s’anteposen els interessos dels ‘okupes’ al dels propietaris dels habitatges. “Cal endurir el delicte d’usurpació, emparar a la víctima i carregar contra el botxí. En un estat de dret no cap una altra acció que actuar amb rapidesa, diligència i eficàcia per a defensar la legalitat”, ha assegurat.