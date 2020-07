VOX Alzira assenyala la incompetència del bipartit d’esquerra radical

Connect on Linked in

Cal assumir responsabilitats abans d’assenyalar a cap veí.

L’Equip de Govern i mes concretament des de la regidoria de Serveis i Obres Públiques el responsable de les quals és Fernando Pascual membre honorífic del club delgovern progressista, al costat dels persones, incluisiu…….. ha llançat una campanya amb la finalitat de conscienciar als ciutadans perquè porten a l’ecoparc els estris vells.

Aquesta campanya és un exemple més del que fan els governs d’extrema esquerra, que consisteix a crear un impacte mediàtic (autobombo) i si poden llevar-se responsabilitats de damunt assenyalant a un altre, millor. La campanya consisteix a col·locar adhesius als estris depositats al costat dels contenidors on assenyala directament al responsable com incívic.

Segurament aquest veí cansat de cridar al servei de retirada d’estris i que no li facen cas ho ha hagut de deixar al costat dels contenidors, però és igual, el progressista de pro prefereix assenyalar i culpar enfront dels altres en comptes d’assumir la seua responsabilitat i estudiar la possibilitat de donar un millor servei des dels departaments sota la seua responsabilitat.

Però assumir responsabilitats no ve en el manual del bon progressista, el capítol acaba amb la campanya publicitària i la venda en mitjans de comunicació.

En VOX creiem que la conscienciació cívica és molt important però l’assumpció de responsabilitats ho és més encara i per això farem nostra aquesta campanya i denunciarem la incompetència d’aquest govern amb el mateix llenguatge que l’esquerra radical utilitza que és el de la publicitat i l’autobombo.

Hui hem sigut testimonis com per la incompetència de l’Equip de Govern una branca d’una arbre que no ha sigut podat per la deixadesa dels responsables de parcs i jardins ha estat a punt d’impactar sobre dues persones al carrer Major Sant Catalina, això vist des del punt de vista del Sr. Pascual hauria sigut culpa dels transeünts que haurien d’haver passat d’altra banda des del punt de vista de VOX això és un exemple més de la incompetència dels quals ens governen.

Continuarem executant aquesta acció cada vegada que vegem que per deixadesa, incompetència o inutilitat de l’Equip de Govern Local es veja afectada la convivència a la nostra ciutat.