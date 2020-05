Vox Alzira: Diego Gómez li fa un “Pedro Sánchez” a l’hostaleria alzireña

Connect on Linked in

L’alcalde i resta de grups polítics rebutgen la proposta de VOX amb mesures per a ajudar als hostalers.





Un dels gremis més importants per a l’economia d’Alzira i al seu torn un dels més colpejats per la crisi del Coronavirus és el de l’hostaleria. Des del primer moment de l’estat d’alarma han estat tancats i han perdut gran part de la seua facturació anual per la suspensió d’esdeveniments tan importants per a aquest sector com són Les Falles i La Setmana Santa.

A tot això li sumem que a causa de les normes dictades pel govern per a la desescalada, els hostalers són el sector que més esforços haurà de fer i més restriccions han d’afrontar. Tota aquesta situació es torna insuportable quan afegim la inseguretat que creguen els vaivens del govern a l’hora d’establir les condicions d’obertura, 30% de l’aforament, 50% ….. mampares, 1/3 de taules etc…….

Això que sembla una obvietat per a qualsevol persona no ha de ser tan important per al nostre alcalde que lluny d’ajudar al sector ha preferit crear un greuge comparatiu entre el sector dels hostalers, és a dir, la setmana passada en la Comissió única celebrada per a la preparació del Ple del nostre Ajuntament, l’alcalde va proposar exonerar del cànon als bars de titularitat municipal, el Grup municipal de VOX no es va oposar a aquesta mesura però va argumentar el següent:



“Considerem aquesta mesura adequada però estableix un greuge comparatiu i una desigualtat de condicions molt clara amb la resta de membres de l’hostaleria de la nostra ciutat i per això demanem a l’equip de govern que prenga les següents mesures sobre aquest tema:



• Prolongar l’horari de tancament d’estiu, fins a la 1.30 hores de març a octubre caps de setmana i festius



• L’anul·lació del pagament per a tot l’any de les taxes de terrasses

• Permetre l’ocupació dels confrontants en tots dos costats de la façana dels locals.



• Mecanismes per a agilitar la concessió de les noves sol·licituds de terrasses.”



Disgraciosament, lluny d’estudiar aquesta proposta, l’alcalde i la resta de grups polítics van votar en contra d’adoptar aquestes mesures per a ajudar al gremi d’hostaleria.



No entenem que en altres poblacions com Carlet, Gandia, Sueca, Catarroja, Torrent els respectius Equips de govern hagen anul·lat el pagament de les taxes de terrasses per a tota la resta de l’any 2020 i fins i tot amb possibilitat d’anul·lar també aquest impost en 2021, siga impossible a Alzira.



Aquest és un exemple més de tindre al capdavant de l’Ajuntament a un alcalde que no empatiza amb tot el que estiga fora de la seua ideologia o el seu espectre electoral. VOX Alzira reiterarà aquesta proposta en les pròximes convocatòries de l’Ajuntament perquè aquest és el moment de Protegir Alzira i Protegir Espanya dels mediocres.