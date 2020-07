Vox Alzira: El major orgull és respectar la igualtat

Connect on Linked in

VOX se suma a la carrossa de la recuperació econòmica i social que tanta falta fa en aquest moment.

En VOX no participarem en cap acte institucional de l’Orgull Gai per motius obvis: es tracta d’una celebració polititzada fins a la nàusea al servei de l’agenda ideològica d’un grapat de col·lectius d’esquerra i d’extrema esquerra.

L’Orgull Gai no té res a veure amb els drets dels homosexuals, té a veure amb un grapat de lobbies i grups de pressió dedicats a enfrontar a la societat per a guanyar poder i rebre subvencions. En tots els partits polítics hi ha gent de diferents tendències sexuals, homosexuals o heterosexuals. Però la condició sexual no hauria de tindre cap relació amb la presa de decisions polítiques

Estem molt orgullosos de ser l’únic partit que no se suma a aquesta moda per a rascar uns quants vots.

Tots els anys en l’Orgull podem veure carrosses i escenes molt irrespectuoses amb els catòlics –mai amb els musulmans–: activistes disfressats de capellans i monges, besant-se, profanant objectes religiosos, dient que Jesús era gai… Òbviament no ens sumarem a això. L’única carrossa que els partits polítics han de defensar és la de la recuperació econòmica i social que el nostre país necessita en aquest moment.

En VOX ens dóna completament igual el que marque la correcció política: els sospitosos habituals ens continuaran dient homòfobs tant si anem com si no –com fan amb el PP i C’s–, per tant nosaltres serem coherents i no participarem en aquest aquelarre. Aquesta situació ens mostra, una vegada més, que a Alzira tenim grups d’extrema esquerra (Compromís i PSOE) que no dubten a polititzar i acaparar aquest circ ideològic, l’esquerra moderada (PP i C’s) que acomplexats i sense idees no dubten a participar a manera de comparsa en l’espectacle actuant de mamporreros ideològics blanquejant aquest despropòsit que només menyscaba la convivència social.

En VOX no ens fiquem en el llit de ningú, però entenem que el lobby LGTB no representa el sentir de tots els homosexuals, ni tan sols d’una majoria. Creiem que aquest lobby busca imposar la seua ideologia a tota la societat. Encara així, creiem que tenen dret a celebrar l’Orgull Gai, però pagat amb diners privats i sense perjudicis a la resta dels veïns.

Tots els espanyols mereixen respecte i no que se’ls tracte de manera desigual.

Les administracions del Partit Popular han secundat i subvencionat infatigablement a les associacions pertanyents al lobby gai i han legislat a favor seu, per a imposar a la societat una visió unilateral pròpia de la ideologia de gènere