Vox Alzira: L’Alcalde fa seues les propostes de vox

El gremi de l’Hostaleria ha aconseguit, malgrat el govern local, que s’estudie l’ampliació de les terrasses sempre que no supose un perjudici als veïns només mentre dure l’estat d’alarma.



Això que sembla una mesura tan lògica li ha costat al Sr. Alcalde un mes de retard dur-la a terme, i diem un mes ja que si haguera escoltat almenys les propostes que VOX ha estat fent sobre aquest tema s’haguera solucionat aquest problema molt abans.



Gràcies a que VOX des del principi d’aquesta crisi no ha deixat d’exercir l’oposició amb crítiques i propostes a la gestió del govern de la ciutat, aquesta mesura ha sigut acceptada. I és que cal recordar que al Grup Municipal de VOX se li va titllar d’irresponsables per continuar fent la nostra labor d’oposició mentre la resta de forces de l’oposició (PP i C´S) van entrar en el tràngol de buenismo i germanor sense fer absolutament res, ni una sola crítica o proposta a la paràlisi institucional que ha sigut la característica més evident del bipartit alzireño.



Ens alegrem que gràcies a les nostres propostes i a l’obstinació que hem posat en repetides vegades que foren necessàries els hostalers d’Alzira poden veure una xicoteta ajuda per als seus negocis, perquè encara que altres grups, que s’han dedicat més a ballar l’aigua a l’Alcalde, es vulguen atribuir aquest èxit, demostrat està que VOX ha sigut el partit que des del principi està proposant aquestes i més mesures que ajuden a eixir d’aquesta situació de crisi i incertesa.



La nostra petició per a ajudar al gremi d’hostaleria a Alzira sempre ha sigut la mateixa:



Prolongar l’horari de tancament d’estiu, fins a la 1.30 hores de març a octubre caps de setmana i festius



L’anul·lació del pagament per a tot l’any de les taxes de terrasses

Permetre l’ocupació dels confrontants en tots dos costats de la façana dels locals.



Mecanismes per a agilitar la concessió de les noves sol·licituds de terrasses.

Aquesta proposta la va fer el portaveu de VOX en la Comissió Informativa única de 28 d’abril, cap grup polític la va secundar. Va repetir aquesta proposta en el Ple de 29 d’abril i el resultat va ser idèntic.

El 4 de maig publiquem una nota de premsa on tornàvem a demanar que l’Alcalde prenguera aquestes mesures per al sector i el 6 de maig presentem una moció per al següent Ple amb les mateixes propostes.

El més important de tot això és que els hostalers tindran una xicoteta ajuda per a suportar aquesta situació però el Grup Municipal de VOX no deixarà d’exigir al govern local que pose en marxa el 100% de les nostres propostes.

De tot això podem traure dues conclusions molt clares:

Si l’Alcalde es dedicara a governar en comptes d’estar instal·lat en el sectarisme més ranci i intransigent, els hostalers estarien des del primer minut remuntant aquesta crisi en millors condicions.



Si la resta de grups polítics de l’oposició (PP i C´S) es dedicaren ha fer el seu treball i deixar de mirar-se a l’espill per a veure el bonics que són, podríem exercir més pressió per a aprovar mesures que són lògiques i necessàries per a la ciutat d’Alzira.

No desistirem de la nostra obstinació de realitzar la nostra labor encomanada que és la de l’oposició lleial als nostres principis i lleial a la lògica institucional aportant solucions per als ciutadans d’Alzira i combatre així la paràlisi i la incompetència dels quals ens governen.

Protegim Alzira i Protegim Espanya.