Vox Alzira presenta una moció al ple amb mesures per a ajudar a l’hostaleria

Des del començament d’aquesta crisi VOX Alzira, davant la impasividad i la poca empatia mostrada pel Sr. Alcalde, ha instat en repetides ocasions que es prengueren mesures, per part de l’Equip de govern, de cara a protegir el teixit productiu i comercial de la nostra ciutat ja que vam entendre, des del primer moment, que aquesta crisi anava a afectar en gran manera els negocis i empreses. No hem desistit de l’obstinació encara que uns altres ens titllaren d’oportunistes ja que van considerar que no era temps de fer política…

Ho demanem primer públicament i després en la Comissió informativa única i cap grup polític de l’ajuntament va voler donar suport a la nostra proposta, però lluny de defallir en la nostra obstinació aquest grup municipal ha presentat una moció per al pròxim ple on demanem mesures explícites per al gremi de l’hostaleria de la nostra ciutat, aquestes mitjanes són:

Prolongar l’horari de tancament d’estiu, fins a la 1.30 hores de maig a octubre caps de setmana i festius.



Aprovar l’anul·lació del pagament per a tot l’any de les taxes de terrasses i estudiar aquesta anul·lació per a pate de 2021.



Permetre l’ocupació dels confrontants en tots dos costats de la façana dels locals.



Establir mecanismes per a agilitar la concessió de les noves sol·licituds de terrasses.



Permetre el que els establiments d’hostaleria puguen tindre les barres muntades de cara a l’exterior dels locals sempre que no supose un trastorn per als veïns.



Establir un pla de subvencions per a ajudar aquest gremi a complir amb els requisits tècnics que des d’ara els exigiran per a poder garantir la seguretat en els seus locals, com a mampares, senyalística…..

Perquè un dels gremis més importants per a l’economia d’Alzira i al seu torn un dels més colpejats per la crisi del Coronavirus és el de l’hostaleria. Des del primer moment de l’estat d’alarma han estat tancats i han perdut gran part de la seua facturació anual per la suspensió d’esdeveniments tan importants per a aquest sector com són Les Falles i La Setmana Santa.

L’Equip de govern, amb el Sr. Alcalde al capdavant i la resta de partits polítics que conformen el Ple de l’Ajuntament haurien de deixar de costat la seua ideologia partidista i donar suport a aquestes mesures que són raonables i necessàries.



És de sentit comú que es tinguen en compte aquestes mesures, hem de Protegir Alzira, hem de Protegir Espanya.