VOX Alzira presenta una moció per a ajudar al Mercat Ambulant Tradicional

El tradicional mercat dels dimecres és una de les activitats comercials més importants de la nostra ciutat per la seua diversitat d’articles, la qualitat dels mateixos i el gran arrelament social que té a Alzira.

A tot això hem d’afegir que econòmicament afecta directament a mes de 175 famílies i que l’impacte econòmic que té en la barriada de Pere Morell i adjacents és incalculable.

No hem de permetre que l’Equip de Govern i el Sr. Gómez deixen de costat en aquests moments a aquest col·lectiu i per això, vist que des de l’Equip de Govern, solen tardar molt a reaccionar, VOX Alzira ha presentat una moció per al seu debat i consideració en el Ple de maig on demanem que se’ls ajude suspenent la taxa de llocs en el mercat per a aquest 2020 , se’ls ajude per part de l’Ajuntament a dotar els llocs amb els separadors pertinents per a guardar les mesures de seguretat, es realitze una campanya publicitària per a rellançar aquest mercat i s’aprofiten aquests canvis per a actualitzar la imatge dels llocs del mercat als nous temps.

Aquest Equip de Govern i el seu alcalde han de començar a comprendre que ha arribat l’hora de governar i gestionar els recursos de l’Ajuntament per a ajudar a crear riquesa i que l’economia torne a enlairar al més prompte possible, estan molt bé les subvencions en moments puntuals però o ajudem des de la institució al fet que les empreses i comerciants tornen a produir i vendre o no remuntarem aquesta situació.

No podem permetre que part del pressupost del nostre Ajuntament es perda en accions sectàries del catalanisme i el clientelisme que no produeixen més que divisió.

Resulta incompressible que amb els impostos de tots els alzirenys estiguem subvencionant fundacions amigues i no s’ajude els integrants del mercat ambulant tradicional a tornar a la normalitat que tots volem, la de sempre. Protegim Alzira i Protegim Espanya del balafiament.