VOX presenta una iniciativa per a fomentar la natalitat a la Comunitat Valenciana

Ángeles Criado: “El reemplaçament generacional i l’estabilitat de la població estan en perill”

La portaveu del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, i la diputada Ángeles Criado, han presentat una Proposició No de Llei (PNL) instant el Consell a aplicar polítiques reals de suport a la natalitat tenint en compte el descens alarmant que s’està vivint a la Comunitat Valenciana.



Criat ha recordat que “en la societat espanyola ens estem trobant amb un descens alarmant en la taxa bruta de natalitat i segons els estudis estadístics oferits per fonts oficials s’observa un saldo negatiu, continuant per tant la seua tendència a la baixa” I ha afegit que “l’edat mitjana de la maternitat s’està veient incrementada fins a aconseguir en 2020 els 32,3 anys a nivell nacional i els 32,2 a la Comunitat Valenciana”.



La diputada també ha explicat que actualment la mitjana de natalitat està per davall de 1,2 fills per dona a Espanya, sent així el país de la Unió Europea amb el segon índex de fecunditat més baix, només per darrere de Malta. I que en la resta d’Europa no “hi ha cap país que abast l’índex de fecunditat de 2,1 fills per dona que és el que garanteix el reemplaçament generacional i l’estabilitat de la població”.



A més, Criat s’ha mostrat molt preocupada davant les xifres que indiquen que a Espanya el número de morts és superior al dels naixements. “Segons l’INE a Espanya el nombre de defuncions es va incrementar un 17,7% durant 2020 i el nombre de naixements es va reduir un 5,9%”, ha argumentat.

Finalment, la diputada de VOX ha criticat que les mesures que estan desenvolupant les diferents administracions públiques “per a fomentar la conciliació familiar i laboral són ineficaces i per tant no aconsegueixen augmentar la taxa bruta de natalitat”. I ha insistit que “resulta necessari reorientar i perfeccionar aquestes mesures per a aconseguir augmentar la confiança de la població i complir amb l’objectiu d’aquesta iniciativa que és fomentar la natalitat”.