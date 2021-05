VOX proposa realitzar una campanya d’informació als majors que no s’han vacunat, que podria “salvar vides”, però el Botànic vota en contra

Print This Post

El Botànic ha rebutjat una iniciativa presentada pel diputada del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Rebeca Serna, qui demanava dur a terme una campanya d’informació sobre l’estat de salut de les persones majors de 65 anys que han rebutjat vacunar-se de coronavirus. Per a Rebeca Serna, aquesta acció “podria salvar vides”.



La diputada de VOX ha explicat que hi ha persones d’aquesta franja d’edat que han rebutjat posar-se la vacuna per falta d’informació i ha advocat per oferir-los les dades necessàries i que puguen adoptar lliurement la decisió més encertada, respectant en tot moment la seua llibertat i la protecció de dades.



“Volem que es duga a terme una campanya d’informació, en coordinació de la Conselleria de Sanitat Universal i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, destinada a les persones majors que, per diversos motius, han rebutjat la vacuna. Per descomptat, des del respecte a la llibertat de decidir de cada persona si vol o no vacunar-se i sense perjudici del que s’estableix en la Llei de Protecció de Dades”, ha afirmat.

Així, ha conclòs: “Sabem que des de Sanitat es tornen a citar a les persones que no han acudit a vacunar-se, però el motiu d’aquest rebuig radica en la falta d’informació, en la informació esbiaixada o incompleta o, simplement, per por. D’ací la importància que aquestes persones reben la informació adequada. És fonamental que tots els majors disposen d’aquesta informació i gran part d’aqueixa responsabilitat correspon a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que té la competència sobre el benestar de les persones majors”.