Webinar Ateneo “Capitul Cavallers Jurats “

Dins del Cicle d’Entitats Històriques

Preservar la figura i l’obra de Sant Vicent Ferrer, missió del Capitul dels Cavallers Jurats

Conéixer millor l’entitat històrica valenciana “Capitul dels Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer”, els seus objectius i la tasca que exerceixen ha sigut l’objectiu de la nova conferència del Cicle d’Entitats Històriques de l’Ateneu Mercantil.

Aquesta nova webinar ha sigut impartida pel Lloctinent General, Xavier Catalán Aznar i ha estat presentada per la presidenta de l’Ateneu Mercantil de València, Carmen de Rosa, i coordinada per Vicente de Castro.

Durant la webinar s’ha recordat que aquesta entitat es va fundar amb motiu del V Centenari de la canonització de Sant Vicent Ferrer celebrada en 1955, quan es va produir un moviment eclesiàstic, social i popular que va encendre entre els organitzadors de la commemoració la idea de crear una institució que, amb naturalesa cavalleresca que fora guàrdia d’honor del Patró de València i de la seua memòria.

Xavier Catalán ha destacat que entre els actes més importants que organitzen en l’actualitat es troba les Jornades Acadèmiques que organitza l’Encàrrec de Territoris Vicentinos, que se celebren en pobles o ciutats on Sant Vicent va tindre una significació especial. “Fins al moment s’han celebrat tres, a Morella, Teulada i La Vall d’Uixó. En aquestes Jornades realitzem unes ponències acadèmiques sobre la vida del Sant”.

Així mateix, el Lloctinent General ha destacat l’estreta relació amb la RACV i amb Lo Rat Penat, amb els qui organitzen habitualment actes conjuntament. Un altre aspecte destacat del Capitul dels Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer és l’abundant bibliografia escrita per membres del Capítol per a conéixer més ben diferents aspectes de la vida del Sant. “Aquestes activitats entren dins de les nostres finalitats com a entitat ja que hem de contribuir a la propagació del coneixement de la vida, obra i doctrina de Sant Vicent Ferrer; fomentar estudis vicentinos, promoure edicions, crear biblioteques i laborar per l’enaltiment de la figura de l’Apòstol de la Pau”.

A més ha assenyalat la importància de la contribució a la conservació de monuments, temples, documents, imatges, quadres, làpides, mosaics, socarrats, azulejería, etc., i en general, de tot element artístic, documental, costumista, devocional, paisatgístic, etc. relacionat amb el Sant.

“No podem oblidar també la importància de custodiar i defensar les seues sagrades relíquies i de col·laborar en obres socials preferentment associades al Sant i singularment el Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer”, ha apuntat Xavier Catalán.

En la conferència, ha ressaltat que “el Capítol ha de fer patent la seua ferma convicció sobre la històrica base cristiana de la civilització occidental, que ha determinat i caracteritzat, amb els diferents matisos nacionals, regionals i locals, la cultura dels pobles d’Europa i dels països de la seua influència en altres continents” afegint “ conseqüentment el Capítol ha de contraposar-se a qualsevol intent de distorsió de les essències cristianes dels costums dels pobles de València, resta d’Espanya i de tots aquells territoris i societats que antany van configurar la Christianitas”.

Finalment, ha apuntat Xavier Catalán que el Capítol, “sentint-se al mateix temps orgullós hereu de les glòries històriques del Regne de València i de la cultura del poble valencià, declara, des del seu profund esperit patriòtic d’amor a Espanya, que el concepte i unitat de la nació espanyola no estan renyits amb les entitats regionals i locals que la integren i la pluralitat dels quals l’enriqueix”.