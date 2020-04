Webinar Ateneu, Susana Gisbert: “Ni tots els fets en què es manifesta odi són delictes d’odi, ni és imprescindible que hi haja odi per a parlar d’aquesta mena de delictes”

Connect on Linked in

La fiscal Susana Gisbert ha assegurat que no és senzill determinar els delictes d’odi perquè no és fàcil trobar la resposta “ni molt menys és unívoca. Ni tots els fets en què es manifesta odi són delictes d’odi, ni és imprescindible que hi haja odi per a parlar d’aquesta mena de delictes, en el nostre Dret, es configuren com a delictes comesos en ocasió de l’exercici de drets fonamentals”.

L’Ateneu Mercantil ha celebrat la conferencia “Actualitat en els delictes d’odi” a través de Zoom. L’acte ha sigut presentat per la presidenta de l’Ateneu, Carmen de Rosa, que ha destacat la importància de la tasca que exerceix Susana Gisbert com a fiscal delegada de Tutela Penal de la Igualtat i contra la Discriminació des de maig 2019 i fiscal especialista de la Secció de Violència sobre la Dona des de la seua creació en 2005. A més ha destacat la seua faceta com a escriptora i com a defensora dels drets de la dona.

En la seua intervenció, la fiscal valenciana ha explicat que el que caracteritza als delictes d’odi és la pertinença a un col·lectiu vulnerable, “al qual es discrimina amb el fet delictiu, i un acte que d’alguna manera incite a l’odi o la discriminació a aqueix col·lectiu o a aqueixa o aqueixes persones per pertànyer a ell”.

Per a Susana Gisbert, d’algun temps ençà els delictes d’odi són una mica del que cada vegada es parla més, però “amb l’època que estem vivint han cobrat un enorme protagonisme. Per això, és convenient parlar de què són, com estan configurats en el nostre Dret i com podem fer per a detectar-los, denunciar-los i perseguir-los en el seu cas”.

“Sorgeixen preguntes com es consideren delictes d’odi les fake news o faules, tan a l’ordre del dia? Ho són els cartells en què “es convida” a personal sanitari, caixeres de supermercat o altres professions amb elevat risc de contagi a abandonar l’edifici on viuen? O els insults que els dirigeixen?”, s’ha qüestionat.

Durant la webinar ha realitzat una aproximació de com es regulen aquest tipus de delictes, com se sancionen i com es persegueixen i ha explicat com distingir els delictes d’odi pròpiament dits d’altres figures semblants o similars, però no idèntiques.

En aquest sentit, Susana Gisbert ha apuntat que els motius de discriminació que donen lloc a delictes d’odi són variats, i vénen fixats en el Codi Penal: raça, religió, ètnia, ideologia, orientació sexual, sexe, gènere… “Encara que no tots els fets comesos contra aquestes persones o grups són per se delictes d’odi”, ha conclòs la Fiscal.