X Volta a la Província de València per a elits i sub23 se celebrarà del 10 al 13 de setembre de 2020

La desena edició del Trofeu Diputació, comença dijous en el Bioparc de València i finalitza el diumenge a Moncada, inclou una contrarellotge a Llíria i la pujada a l’alt del Remei de Chelva



El pati dels Scala de la Diputació ha acollit la presentació de la X Volta Ciclista a la Província de València.

La Volta a València-Trofeu Diputació, pertanyent al circuit nacional, arriba a la seua desena edició totalment consolidada en el panorama nacional com una de les proves més importants de la categoria Elit/sub-23.

El recorregut d’enguany es caracteritza per ser més exigent que els d’edicions anteriors, destacant per damunt de totes l’etapa regna que es disputarà el dissabte i en la qual, per primera vegada en aquesta carrera, els ciclistes acabaran una etapa en el cim d’un port: l’alt del Remei de Chelva.

La prova està composta per un total de 21 equips, entre els quals sobreïx la presència de conjunts procedents de Colòmbia, França, Rússia i Mònaco, la qual cosa és una mostra de la projecció internacional que té aquesta competició.

La competició s’estrena el dijous amb una primera etapa que unirà els municipis de València i Yátova. Amb eixida en el Bioparc de la capital, presenta un perfil fet fallida del qual poden traure profit els ciclistes més valents que s’atrevisquen a atacar des de lluny de la meta.

El divendres tindrà lloc la contrarellotge d’una mica més de 20 quilòmetres, amb inici i final en la localitat de Llíria.

El dissabte arribarà el torn de l’etapa regna d’aquesta edició, la que marcarà l’esdevenir de la prova, amb eixida a Benagéber i una final inèdit en el alt del Remei de Chelva.

La competició conclourà el diumenge amb una etapa en el circuit semiurbà de Moncada, com és tradicional en els últims anys. Serà una gran oportunitat perquè els millors esprintadors d’escamot puguen lluir-se.