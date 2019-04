XII Mitja Marató i I Quarta de Marató “Ciutat de Sueca” sota la pluja

Connect on Linked in

El diumenge de matí, malgrat les inclemències meteorològiques, la capital de la Ribera Baixa va celebrar la XII edició de la Mitja i la I de la Quarta de Marató “Ciutat de Sueca”. La pluja persistent no va impedir que un número considerable de corredores i corredors, vora 300 participants, recorregueren els 21,097 km i els 10 km, respectivament, dels circuits urbans traçats per a la doble prova. L’Ajuntament de Sueca i la Falla Via del Materal, organitzadors de l’esdeveniment, van comptar amb la col·laboració, per als punts d’avituallament i seguretat dels corredors, de la Junta Local Fallera de Sueca; la Fallera Major de Sueca, Zaida Fandos, i desenes de falleres i fallers de les diferents comissions de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.

Pel que fa als resultants, Alejandro Tormo, de Cobarde’s Team, va fer-se amb el primer lloc de la categoria absoluta masculina. Seguint-lo, Moha Houd, de Cronorunner Team i José Manuel Caplliure, de Cobarde’s Team, van arribar en segon i tercer lloc respectivament. D’altra banda, a la categoria femenina, la primera va ser Claudia Guillem, del Pct Sollana; la segona, Sandra Pla, de Caixa Rural Algemesí i la tercera, Blanca Fuentes.

En les categories locals, José Marcos va fer la millor marca de la masculina, pel C.A. Corriols de Sueca. Santi Morera va aconseguir la segona i Carlos Llopis, del Mortes Bikes-vrp Electric – club Triatló Sueca, la tercera. En local femenina, Laura Iranzo va ser la primera i Marion Hubert i Camille Lafloque, ambdues d’Avant Moncada, van ser segona i tercera, respectivament.

I Quarta de Marató de Sueca

En la primera edició de la Quarta de Marató de Sueca, el guanyador en categoria absoluta masculina va estar Poli Limia, del C.A Enguera; en segon lloc, Carlos Alcañiz, del Club d’Atletisme de l’Alcúdia i en tercera posició, Álvaro Denia, de Cobarde’s Team. En categoria absoluta femenina, Maria Pérez, del club d’atletisme de Cullera, va obtindre la primera posició. Gema Rosell, del Club de Córrer Peus Quets i Cruz Bermudez, del C.a. Corriols de Sueca van ser la segona i tercera classificades respectivament.

En categoria local masculina Tomàs Del Moral va ser el primer en arribar a meta. En segona posició va entrar Salvador Sapiña, del Club d’atletisme Corriols, i en tercera posició, Manu Morell, del Cobarde’s Team. En la categoria local femenina, Ana Rico va entrar primera i Eva Maria Pérez segona. La tercera classificada en esta categoria va ser Sonia Sorrentino, del C.D. de Muntanya i Escalada Sutrail.

La classificació completa de la doble prova, que compta fins i tot amb categoria fallera atés que l’organitzador és una comissió, pot consultar-se ja al web www.cronorunner.com