Ximo Puig anuncia 150 milions d’euros en fons europeus per a donar suport a la transició verda i sostenible

Destaca que la Comunitat Valenciana s’ha situat com la segona autonomia que més turistes internacionals ha rebut entre gener i agost

Aposta per la desestacionalització i incentivació del turisme a través del Bo Turístic, que s’ampliarà a 2022 amb 15 milions d’euros més

Fa una crida al Govern d’Espanya perquè revise el programa del Imserso i realitze una “proposta de qualitat”

El president de la Generalitat ha presidit el lliurament dels Premis Turisme Comunitat Valenciana 2020

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que es destinarà 150 milions d’euros de fons europeus al sector turístic de la Comunitat Valenciana per a accions directes en transició verda i sostenible, millora de l’eficiència energètica, transició digital i millora de la competitivitat.

Així ho ha assenyalat el president, durant la seua intervenció en l’acte de lliurament dels Premis Turisme Comunitat Valenciana 2020, en el qual ha agraït la resistència del sector durant la pandèmia i ha valorat les dades positives registrades durant els mesos d’estiu que han contribuït a recuperar ocupació, ja que s’ha registrat una mitjana mensual de 180 mil afiliats a la seguretat social, és a dir un 8% més que en 2021.

En concret, el cap del Consell ha explicat que la Comunitat Valenciana ha rebut 8,2 milions de viatges nacionals enguany, la qual cosa suposa un 17% més de l’esperat, i ha puntualitzat que el mes d’agost l’ocupació hotelera en el litoral valencià ha fregat el 80%, és a dir 27 punts més que fa un any.

A més, entre juny i setembre, s’ha superat en un 10% la xifra dels 2 milions de turistes internacionals que s’esperava rebre, i segons les dades de l’INE, la Comunitat Valenciana és l’autonomia, per darrere de Balears, que més turistes internacionals ha rebut entre gener i agost.

Ampliació del Bo Turístic

El president ha destacat el suport de la Generalitat a través de la política de desestacionalització i incentius, i en aquest sentit ha avançat la posada en marxa d’una nova fase del Bo Turístic en 2022, per al que destinarà 15 milions d’euros. Així mateix, ha recordat que aquest programa ja s’ha estés a la tardor, permetent a assegurar 12.500 beneficiaris més.

Així mateix, s’ha referit a la posada en marxa d’un fons per a compensar i reforçar les inversions dels municipis turístics, i ha avançat que la Comunitat Valenciana serà present en la Fira de Londres amb la finalitat de potenciar la volta del mercat britànic, i per a això es reforçarà la presència de Benidorm i la Costa Blanca, així com d’altres zones de la Comunitat que aspiren a obrir-se un buit en el mercat britànic.

Revisió del programa del Imserso

Durant la seua intervenció, Ximo Puig ha fet una crida al Govern d’Espanya perquè dialogue amb el sector turístic i revise el programa del Imserso. En aquest sentit ha insistit en la necessitat que aquest programa social “essencial” avanç cap a una “proposta de qualitat”, “que no descanse en les pèrdues de les empreses”.

El president ha destacat que aquest estiu el sector turístic ha demostrat que és un “pilar de l’economia valenciana”, assegurant que “rep menys del que dóna” perquè aporta en termes fiscals 3.600 milions d’euros, i ha valorat la seua evolució en qualitat de l’ocupació, dinamització del territori, reducció de l’impacte ambiental, ocupació de l’espai urbà, i en aplicació del coneixement, amb els nous destins intel·ligents.

Finalment, ha traslladat el seu agraïment als guardonats valorant la “gran funció social” que exerceix el sector perquè contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones, i “consolida el que ens uneix”. En aquest sentit, ha assegurat que viatjar és “la millor vacuna contra els prejudicis”, i que “el turisme ha d’ajudar-nos a millorar les societats a través de valors inclusius”.

Premis Turisme Comunitat Valenciana 2020

En la present edició el guardó a la trajectòria turística ha recaigut en Turiart; el premi a la formació, investigació i innovació, en Cooperativa Viver; el reconeixement a la promoció i comunicació turística a l’ajuntament de Cullera i Castelló Ruta del Sabor.

D’altra banda, el guardó al turisme inclusiu ha sigut per a Fundació Comunitat Valenciana MARQ; el premi al turisme sostenible per a Parc Natural Valltorta; i s’ha fet lliurament de tres esments especials per a Dolores Salvador, per la seua aportació a la millora del producte turístic gastronòmic valencià; Juan Antonio Calabuig, per la seua contribució, des del periodisme, a difondre el relat turístic de la Comunitat Valenciana; i per a la Fundació Cañada Blanch.