Ximo Puig anuncia el suport a 20 projectes industrials que sumen 5.500 milions d’euros d’inversió i que aspiren a captar fons europeus amb una capacitat de creació de 60.000 empleos

El president indica que la Generalitat i les empreses han treballat de la mà “per a estar llestos en l’inici de la mobilització dels fons europeus, sense compassos d’espera ni temps morts, perquè aquest és el temps de la gestió, de l’eficàcia, de l’agilitat”



– El president subratlla que la “solidesa, audàcia i ambició” defineixen uns projectes que seran presentats des de la Comunitat Valenciana al Ministeri d’Indústria dins de la convocatòria per a recaptar finançament europeu destinat al pla de recuperació



– El conseller d’Economia Sostenible destaca que els fons que s’obtinguen per a aquests projectes tractors “generaran un efecte multiplicador en la inversió industrial” i acceleraran “processos de modernització i de valor afegit de les indústries”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts el suport del Consell a 20 projectes industrials promoguts per empreses i entitats de sectors tractors de l’economia valenciana que sumen en el seu conjunt 5.500 milions d’euros d’inversió i que aspiraran a captar fons europeus amb un potencial de creació de 60.000 ocupacions.

Així ho ha explicat després de la signatura al Palau dels protocols amb els quals la Generalitat ofereix el seu suport “decidit” a aquests projectes industrials, que aquest mateix dimecres seran presentats des de la Comunitat Valenciana al Ministeri d’Indústria dins de la convocatòria per a recaptar finançament europeu destinat al pla de recuperació.

L’acte ha comptat amb la participació del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i la presència dels titulars de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual. A més, també ha intervingut el director general de Coordinació de l’Acció del Govern, Juan Ángel Poyatos.

Es tracta d’iniciatives que, tal com ha subratllat el president, busquen accelerar sectors radicalment nous com l’aeroespacial o desafiaments a la nova mobilitat, transformar radicalment activitats manufactureres tradicionals per a fer un salt en competitivitat, així com impulsar activitats d’alt valor afegit amb una millor logística i digitalització, competir globalment en tecnologies noves com la ciberseguretat, la fotònica o la intel·ligència artificial aplicada a la fabricació de bateries i contribuir a recuperar producció deslocalitzada del sector tèxtil i del calçat.

S’ha referit a més a projectes com la que impulsa la fabricació de noves pales eòliques a l’interior de Castelló, amenaçat per la despoblació, la transformació dels parcs industrials amb el 5G i la robòtica i que estendria els seus beneficis en sectors com l’automoció o la logística, la descarbonització del sector ceràmic o la digitalització del sector tèxtil.

“La Generalitat i les empreses hem treballat per a estar llestos en l’inici de la mobilització dels fons europeus, sense compassos d’espera ni temps morts, perquè aquest és el temps de la gestió, de l’eficàcia, de l’agilitat”, ha indicat el president, que ha agregat que s’està fent “alguna cosa que mai abans s’havia fet: aglutinar esforços, amb la CEV com a catalitzador fonamental d’iniciatives, integrar projectes en una estratègia global de reindustrialització i influir en els espais de decisió”, de manera que “allí on es prendran decisions se sap l’important que aquests projectes són per a la Comunitat Valenciana i que la Generalitat secunda cadascun d’aquests projectes.

“Hui presentem una via fonamental de l’Estratègia Valenciana de Recuperació: l’adaptació de la nostra indústria a un nou món que ja no és el d’ahir, i que exigeix canvis per al de demà”, ha assenyalat el president, que s’ha referit als mesos de treball discret i de col·laboració públic-privada per a portar avant “20 projectes tractors d’empreses valencianes i multinacionals líders, concebuts per a adaptar la nostra indústria a l’horitzó 2030 de digitalització i sostenibilitat, per a transformar els seus sectors i crear aqueix efecte arrossegue a l’entorn de proveïdors i pimes, i, sobretot, per a augmentar aqueixa prosperitat en la vida dels valencians”.

“Solidesa, audàcia i ambició”

Tal com ha manifestat el president, “hi ha tres paraules que defineixen aquests projectes: solidesa, audàcia i ambició”. “No són projectes improvisats per a capturar ajudes en temps d’urgència, en absolut; cada projecte respon a una visió, una visió basada en el coneixement com a palanca que aporta valor”, ha argumentat.

El president ha indicat també que la passada gran recessió va evidenciar “algunes febleses” de l’economia de la Comunitat Valenciana, i, des de llavors, la transformació del model econòmic “s’ha convertit és una obsessió”, però ha volgut deixar clar que “transformar no és derrocar”, sinó “produir béns diferents als que ja tenim, desenvolupant sectors amb més valor afegit i també significa millorar els sectors de sempre amb més tecnologia, amb més productivitat, i amb més coneixement”.

“Vull insistir en això: el nostre model, els nostres sectors de sempre, els que anomenàvem sectors tradicionals, tenen futur. Del que es tracta ara és d’adaptar-los als desafiaments del segle XXI i d’incorporar els nous”, ha puntualitzat.reindustrialitzar i relocalitzar

El president ha destacat a més que la crisi ha obligat a assumir una estratègia de supervivència, dins de la qual s’inscriuen accions com el Pla Resisteix, que contempla 340 milions en ajudes per a salvar empreses i ocupacions, i ha agregat que “ara, en paral·lel, cal reinventar-se i per a fer-ho hem d’apostar per altres dues ‘r’: ‘reindustrialitzar’ i ‘relocalitzar'”.

“Aquesta crisi ha sigut un fre, però ara ha de ser una oportunitat per a enlairar, i aqueixa oportunitat es diu Europa”, ha assenyalat el president, que ha prcisado que, al costat de la reindustrialització i la relocalització, un tercer eix que travessa aquests projecte és la vertebració de l’economia i del territori.

Segons ha remarcat també, tots aquests projectes tenen també “la virtut de la cooperació”, “No són 20 iniciatives aïllades”, ja que “darrere de cadascuna hi ha un diàleg públic-privat que les fa complementàries dins d’una estratègia autonòmica de reindustrialització, també hi ha una coordinació entre tots els agents de les cadenes de valor de cada sector, i una voluntat que els beneficis fluïsquen més enllà de l’empresa promotora”. “Cap d’aquests projectes fa la guerra pel seu compte”, ha resumit el cap del Consell,.

Per part seua, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha assenyalat que “els fons que s’obtinguen per a aquests projectes tractors generaran un efecte multiplicador en la inversió industrial”, acceleraran “processos de modernització i de valor afegit de les indústries” i, a conseqüència d’això, repercutiran “en un augment de la renda i de la creació de nous llocs de treball a curt i mitjà termini”.

“Des de la Generalitat ens comprometem a fer costat a la indústria valenciana perquè puga accedir en les millors condicions a les fonts de finançament que s’articularan en el marc del Fons de Recuperació i també a impulsar tot tipus d’actuacions que contribuïsquen a reforçar l’acció de les empreses tractores, la innovació empresarial, la digitalització de processos, la transició energètica, l’economia circular i el reforç de la internacionalització de les empreses”, ha manifestat.

Els projectes han sigut presentats per Simplicity Works, Power Electronics, Ford, Stadler, Baleària; Port de València, Vodafone i FiveComm, Jeanologia, S2 Grup, Zeleros, PLD Space, Arkadia Space, Grup Dominguis i Repsol, LM Wind Power, ITV Hisse Maker, Clau i, VLC Photonics, els clústers de la ceràmica, el tèxtil i el calçat i la CEV.