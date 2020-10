Ximo Puig anuncia la contractació de 260 MIR sense plaça per a reforçar el rastreig de COVID-19 i la posada en marxa del pla per a atendre consultes a les vesprades

Connect on Linked in

Avança que el ple del Consell aprovarà el programa de autoconcierto en Atenció Primària aquest divendres, el que permetrà posar en marxa la iniciativa a partir de la setmana vinent

Anuncia també que la Comunitat Valenciana disposarà en 2021 d’un “finançament rècord” de 13.800 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de 4,1% malgrat la caiguda d’ingressos tributaris



Avança que la Generalitat confia a obtindre del pla React al voltant de 1.000 milions d’euros vinculats a la lluita contra la desocupació i per a finançar despesa sanitària, garantir la liquiditat de les empreses i impulsar la digitalització i la sostenibilitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública reforçarà la labor de rastreig de casos de coronavirus amb la contractació de 260 persones llicenciades en Medicina que han realitzat l’examen MIR, però no han tingut plaça, i ha avançat també que el ple del Consell aprovarà aquest divendres el programa de autoconcierto per als equips d’Atenció Primària, que començarà a posar-se en marxa la setmana vinent i permetrà incrementar les consultes a les vesprades en els centres de salut.

Ximo Puig, que ha comparegut en la sessió de control de les Corts, ha subratllat que “és el moment de parar la pandèmia”, la qual cosa, tal com ha assenyalat, requereix d’un reforç de les persones rastrejadores per a intensificar les tasques de vigilància, seguiment i detecció de casos i també d’actuacions per a reforçar l’Atenció Primària, una “vella reivindicació” amb la qual enfortir la labor assistencial que es dóna en aquest àmbit, fonamental per a actuar contra els brots de COVID-19.

“El sistema públic de salut està absolutament blindat”, ha manifestat el president, que ha recordat que la inversió en Sanitat ha augmentat en més de 1.000 milions d’euros en els últims anys. A més, atesa la taxa d’incidència de coronavirus en la Comunitat Valenciana en relació amb altres territoris, ha revindicado tant la labor dels i les professionals de la Sanitat com els resultats de la direcció política que s’està realitzant de la gestió de la lluita contra la pandèmia, sempre guiada per criteris de caràcter tècnic.

“Finançament rècord” de 13.800 milions en 2021

El president també ha avançat que la Generalitat disposarà en 2021 d’un “finançament rècord” que, si es té en compte el dèficit autoritzat, arribarà a 13.800 milions d’euros, una quantitat que suposa un augment del 4,1% respecte a l’actual exercici, i això malgrat la caiguda dels ingressos tributaris.

El cap del Consell ha indicat que aquestes xifres demostren que el Govern d’Espanya veu a les autonomies com a responsables d’administrar tres pilars de l’estat de benestar que són claus per a combatre la pandèmia: la sanitat, l’educació i la protecció social, i té clar -ha agregat- que aquests pilars han de ser adequadament finançats.

L’objectiu final, ha recordat, és garantir la suficiència financera per a combatre la pandèmia, blindar l’estat de benestar valencià i tindre una palanca econòmica per a impulsar la reactivació i la creació de llocs de treball. Es garanteix així que la Comunitat “va tindre recursos extraordinaris” per a una situació que és extraordinària.

En aquest sentit Puig ha remarcat que la proposta del Govern suposa que, entre els recursos que es mantindran en 2021 malgrat la crisi, i les aportacions addicionals, la Comunitat Valenciana guanyarà 3.300 milions com a resultat del Consell de Política Fiscal i Financera. Es tracta d’un increment de recursos que denota un “canvi de paradigma”, que suposa passar de les retallades del passat a la defensa “de l’Estat social”.

“Mai hem tingut un fons extraordinari amb diners que ens hagen arribat al marge del sistema de finançament”, ha subratllat Puig, qui, ha agregat, no obstant això, que encara que “comença a haver-hi una mica de llum al final del túnel” s’ha d’anar també “a l’estructural”, que és el canvi del model actual de finançament.

D’altra banda, el president també ha avançat que la Generalitat confia a obtindre del pla europeu React al voltant de 1.000 milions d’euros, vinculats a la lluita contra la desocupació i per a finançar despesa sanitària, garantir la liquiditat de les empreses i impulsar la digitalització i la sostenibilitat.