Ximo Puig anuncia la fi de les principals restriccions per la COVID-19 per a impulsar la reactivació econòmica i consolidar un nou estat de benestar

Ximo Puig ha anunciat la fi de les principals mesures restrictives acordat en la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19, celebrada este matí, i que estaran vigents fins al 9 d’octubre.

En concret, ha destacat que, en hostaleria i oci nocturn, s’amplien els aforaments a l’interior fins al 75%, així com el nombre màxim de persones per taula, que passa a ser de 10, i es permet l’ús de la barra per a consumicions mentre es romanga assegut.

Els establiments hostalers podran tancar segons la llicència de cada local i els d’oci nocturn a les 5 del matí. A més, en aquests últims es permet el ball davant del lloc preasignat.

Així mateix, s’elimina el nombre màxim de persones en esdeveniments esportius i en partits de lligues professionals de futbol i bàsquet decau el nombre màxim de persones espectadores, sent el límit el 40% de l’aforament en pavellons i el 60% en estadis a l’aire lliure; decauen també les restriccions en comerç, cinemes, teatres, auditoris, museus i biblioteques, així com en seus festeres.

Finalment, ha avançat que s’iniciaran els contacte amb el sector de l’oci i dels festivals per a l’exigència del ‘passaport COVID’ de vacunació en actes massius.

El cap del Consell ha assegurat que el nou estat de benestar s’assentisca sobre els pilars de la sanitat, l’educació, l’atenció social, el dret a un habitatge digne i la modernització de la justícia.