Ximo Puig anuncia que el Pativel i el Patricova seran revisats amb la finalitat d’adaptar-los a la situació d’emergència climàtica

Connect on Linked in

El president ha assegurat que “la Comunitat Valenciana està absolutament alineada amb el Pacte Verd Europeu” i que desenvoluparà el seu propi pacte valencià

Ha assenyalat que és necessari adoptar “mesures conjunturals ràpides” i “mesures estructurals” que determinaran una nova orientació en l’ordenació del territori

Puig ha recordat que l’Albufera és “un dels grans espais naturals d’Europa” i que és necessari “treballar conjuntament” per a desenvolupar una “operació racional” en el paratge

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Pativel i el Patricova, instruments per a l’ordenació del litoral i la prevenció d’inundacions, respectivament, seran revisats amb la finalitat d’adaptar-los a la situació d’emergència climàtica.

Segons Puig, es tracta de fer una anàlisi en profunditat per a veure com es poden millorar aquests instruments, al mateix temps que s’alineen amb el Pacte Verd Europeu. A més, ha assegurat que no es farà “cap pas arrere” en la voluntat de la Generalitat per “ordenar adequadament el territori”.

Així s’ha pronunciat després de la seua reunió amb el director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, Daniel Calleja, on ha assenyalat que “la Comunitat Valenciana està absolutament alineada amb el Pacte Verd Europeu”.

“Europa està liderant la lluita contra el canvi climàtic i esperem desenvolupar ací, en la Comunitat Valenciana, també el nostre Pacte Verd valencià, d’acord amb les directrius europees”, ha afegit.

A més, ha recordat que, en contra de les crítiques que van rebre el Pativel i el Patricova en el seu moment, tots dos instruments han demostrat no ser “massa proteccionistes” després dels diversos temporals que han afectat la Comunitat. “Estem davant una emergència climàtica i hem d’actuar en conseqüència”.

El president ha explicat que, durant la trobada, ha traslladat al director general de Medi Ambient de la Comissió Europea la “situació catastròfica del nostre litoral”, produïda pel temporal Gloria.

Per part seua, Calleja, que ha mostrat el seu suport a les víctimes i familiars de les persones afectades, ha assegurat que la Unió Europea té la voluntat de col·laborar en la reparació d’aquests episodis climàtics extrems, a través del Fons de Solidaritat de la Unió Europea i el Servei de Gestió d’Emergències de Copernicus.

Així mateix, Puig ha assenyalat que és necessari adoptar “mesures conjunturals ràpides”, però també “mesures estructurals que determinaran una nova orientació tant de les accions d’emergència com de les de preservació, conservació i ordenació del territori”. Per a això, el president ha sol·licitat la col·laboració del Govern central i de la Unió Europea.

El president també ha reclamat que Europa tinga una “visió específica” del Mediterrani, perquè la comunitat científica ja ha alertat que aquesta regió serà la “zona zero” dels efectes del canvi climàtic.

Albufera

Durant la reunió, també s’ha abordat la situació del parc natural de l’Albufera. En aquest sentit, Puig ha recordat que es tracta de “un dels grans espais naturals d’Europa” i que és necessari “treballar conjuntament” per a desenvolupar una “operació racional” en el paratge.

El president ha assegurat que és necessari establir “el millor itinerari” per a garantir la continuïtat del parc i evitar que s’arribe a una “situació de difícil reversió”. “És un paisatge natural absolutament viu, que té una biodiversitat enorme i que cal mantindre”, ha afegit.