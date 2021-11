Ximo Puig anuncia una partida de 6,5 milions d’euros en 2022 per a reduir la bretxa salarial en l’Administració valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell destinarà un partida de 6,5 milions d’euros en 2022 a reduir les diferències salarials que existeixen en alguns llocs de l’administració valenciana que estan “feminitzats” i que perceben menor remuneració. Així ho ha manifestat durant la sessió de control de les Corts, celebrada aquest dijous coincidint amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

El president ha iniciat la seua intervenció expressant el rebuig del Consell al terrorisme masclista al qual ha qualificat com a “pandèmia destructiva” i ha fet una crida a reaccionar enfront del “dolor, impotència, sofriment, soledat” que pateixen milers de dones valencianes.

Respecte de la mesura per a acabar amb la bretxa salarial, Ximo Puig ha destacat que respon a l’acord de legislatura aconseguit amb els sindicats en la Taula General de Negociació i que es durà a terme durant els tres pròxims anys.

En aquest sentit, el president també ha recordat que s’està treballant en l’avantprojecte de la Llei Valenciana d’Igualtat, que se centrarà en la igualtat en l’àmbit laboral i en la lluita contra la bretxa salarial, i ha afegit altres mesures que prendran des del Consell.

Durant la seua intervenció, el president també ha avançat que el Ple del Consell d’aquest divendres aprovarà l’Estratègia valenciana d’infància i adolescència 2022-2026, com a instrument per al disseny, planificació, aplicació, desenvolupament, seguiment i avaluació de les polítiques de la Generalitat per a fer efectius els drets de la infància i l’adolescència.

A més, el cap del Consell s’ha referit al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que complix quatre anys i que suposa un gran acord de la societat valenciana per a combatre el terrorisme masclista i garantir la igualtat i els drets de les dones.

El president ha destacat que en 2022 es destinarà un total de 28,3 milions d’euros per al conjunt d’accions de lluita contra la violència de gènere, enfront dels 7,6 destinats en 2015.