Ximo Puig coincideix amb els agents socials en la necessitat d’impulsar estímuls per a atallar els perjudicis econòmics derivats del coronavirus



–El president s’ha reunit amb els representants autonòmics d’UGT, CCOO i CEV per a abordar la suspensió de les festes de les Falles i la Magdalena



– Ha explicat que la voluntat del Consell és acordar mesures per a “generar la suficient confiança” perquè es mantinga l’ocupació i ajudar a les empreses afectades i, especialment, als autònoms



–Ha avançat que compareixerà a petició pròpia aquest dijous en el ple de les Corts per a explicar “l’itinerari d’accions que s’han pres per part de la Generalitat”

València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha coincidit amb els agents socials en la necessitat d’impulsar estímuls econòmics per a atallar els perjudicis derivats de la crisi del coronavirus.

Així, ha explicat que la voluntat del Consell és acordar mesures per a “generar la suficient confiança perquè es mantinga l’ocupació” que es veja afectat, “ajudar a les empreses en dificultats” i, especialment, als autònoms que, com ha manifestat “tindran uns mesos molt complicats”.

El titular del Consell, després de la reunió amb els agents socials per a analitzar la situació generada pel coronavirus en la Comunitat Valenciana i les mesures adoptades per a la suspensió de les Falles i la Magdalena, on ha explicat que la Comunitat Valenciana es troba “en una etapa de contenció”.

El president, que ha recordat que “les decisions que s’han pres en funció de criteris tècnics i d’acord amb el Ministeri de Sanitat”, s’ha reunit amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, i els secretaris generals de CCOO-PV, Arturo León, i d’UGT-PV, Ismael Sáez, als qui ha agraït la col·laboració permanent amb la Generalitat.

Compareixença en Corts

A més, el president ha avançat que compareixerà a petició pròpia aquest dijous en el ple de les Corts per a explicar “l’itinerari d’accions que s’han pres per part de la Generalitat”, així com “les mesures que adoptarem de caràcter immediat”, algunes de les quals, com ha explicat, estaran vinculades a les que prenga la Unió Europea i el Govern central. Així, ha explicat que el Consell té la intenció “complementar les mesures que el Govern vaja prenent”.

Sobre aquest tema, el cap de l’Executiu valencià ha explicat que el minvament dels 700 milions d’ingressos que s’estima que té l’impacte de les festes en l’economia valenciana afectarà la creació d’ocupació. Per això, ha assenyalat que s’ha encarregat un informe per a conéixer l’impacte econòmic a l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie).

D’altra banda, ha afirmat que “és fonamental que hi haja un canvi en la política europea”, que, en paraules del president, hauria de “flexibilitzar la política d’estabilitat” perquè es puguen aportar recursos que eviten la desacceleració i la destrucció de l’ocupació.

Suspensió de les festes

Quant a la suspensió dels esdeveniments festius en la Comunitat Valenciana, ha indicat que l’establiment de noves dates per a la seua realització ha de ser “una decisió consensuada des de l’àmbit local”, per la qual cosa s’han de recordar amb els ajuntaments, les comissions falleres, la Junta Central Fallera i la Junta de Festes de Castelló.

Així, el president ha assegurat que “la voluntat de Generalitat és ajudar perquè, si és possible, es puguen fer enguany les Falles i la Magdalena”.