Ximo Puig, després de la comissió de crisi demana calma davant el coronavirus

Ximo Puig anunciava ahir de vesprada la reunió d’urgència que el comité de crisi celebraria hui amb motiu de l’extensió del coronavirus i els possibles casos positius en la Comunitat Valenciana, després de la reunió Ximo Puig llança un missatge de tranquil·litat i assegura que el sistema sanitari valencià “està totalment preparat per a fer front al *coronavirus”



El President ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió que ha mantingut amb la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló; el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; el secretari autonòmic de *Turisme, Francesc Colomer; i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel



Així mateix, el *President del Consell ha manifestat que la prioritat de l’Executiu valencià “és la prevenció i, per això, estem intensificant tots els esforços orientats per a la detecció precoç dels casos i garantir la salut de la població”.



De la mateixa manera, Puig ha anunciat que la Conselleria de Sanitat Universal ha posat en marxa, a partir d’aquest dimecres, el telèfon 900 300 555 perquè qualsevol persona, que tinga símptomes relacionats amb el *coronavirus i haja sigut als països catalogats com de risc, puga dirigir-se amb la finalitat de dur a terme l’acció preventiva corresponent





Finalment, ha sol·licitat la col·laboració als mitjans de comunicació “perquè són fonamentals per a una democràcia avançada, per a la distribució d’informació veraç, així com per a denunciar totes aquelles actuacions a través de mitjans no identificats que generen *fake *news i informació distorsionada”.