Ximo Puig destaca el “avanç” que suposa la Llei d’Àrees Industrials per a generar des de la Generalitat un marc que impulse l’activitat industria

El president ha assistit al reconeixement al Parc Tecnològic de Paterna com a entitat de gestió i modernització d’acord amb la llei impulsada pel Consell

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que la llei de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana suposa “un avanç” per a generar des de l’Administració el marc necessari per a l’impuls de l’activitat industrial.

Així ho ha expressat Puig en l’acte de signatura del diploma de reconeixement al Parc Tecnològic de Paterna com a entitat de gestió i modernització, després d’aprovar el canvi l’Ajuntament del municipi el desembre passat.

D’aquesta manera, aquesta àrea industrial es converteix en el primer parc empresarial d’Espanya que adopta aquesta figura jurídica en aplicació de la Llei d’Àrees Industrials, que, com ha recordat el president, va nàixer en aquest municipi amb el compromís de Consell d’impulsar-la.

El responsable de l’Executiu valencià ha afirmat que, amb aquest acte, se certifica “la posició líder que ha tingut Paterna” com a referent en “la seua aposta per la indústria i pels espais industrials”.

El president ha explicat que aquesta llei estableix el nou marc per a la “institucionalització de la relació entre la indústria, l’espai urbà, els ajuntaments i les empreses”, i ha recordat que “no hi ha en el món cap país avançat que no tinga un pes important de la indústria”.

Sobre aquest tema, ha subratllat que la funció de les administracions públiques és “generar un espai d’estabilitat en el polític, de diàleg social i d’honradesa i transparència” per a “situar el marc necessari per al desenvolupament de l’activitat econòmica i de l’activitat industrial”.

Així mateix, ha advocat per impulsar la bona gestió i l’harmonització dels parcs industrials amb el seu entorn urbà perquè els parcs deixen de ser “el quart darrere dels municipis” i es convertisquen el “el cor” i “l’ànima” de les poblacions.

Després de l’acte, el president ha realitzat una visita a les instal·lacions de l’empresa de distribució d’aigua Aquaservice, situada a Paterna, i ha mantingut una reunió amb els directius de la signatura, on ha estat acompanyat per l’alcalde la localitat, Juan Antonio Sagredo.

En la visita a la planta, el titular del Consell ha destacat l’expansió de l’empresa a través de “una filosofia d’innovació” que “té a les persones com a eix fonamental”, i que ha demostrat que, “amb l’atracció de talent, existeixen grans oportunitats de futur” per a les joves generacions.