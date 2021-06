Ximo Puig destaca Els Carrases de Llíria com a ‘referència’ de sòl industrial necessari per a atraure inversions que contribuïsquen al creixement de la Comunitat Valenciana

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que el polígon industrial Els Carrases de Llíria constitueix una “referència” de sòl industrial en la Comunitat Valenciana, així com una “obra extraordinària en la qual s’exemplifica la col·laboració públic privada”.

Així ho ha dit després de realitzar un recorregut pel polígon industrial dels Carrases, acompanyat per l’alcalde de Llíria, Manuel Civera, al qual ha agraït el treball realitzat pel consistori municipal en col·laboració amb les empreses, per a poder desenvolupar l’àrea industrial.

Puig ha explicat que la Generalitat està invertint en les infraestructures necessàries amb la finalitat de poder oferir el millor escenari possible per a atraure noves empreses. L’objectiu prioritari és que la Comunitat Valenciana es convertisca en un pol d’atracció de “inversions fonamentals per al nostre creixement”.

Així mateix, ha destacat la capacitat de la Comunitat Valenciana d’albergar indústries, assegurant que qualsevol país del món avançat té un sector industrial potent, la qual cosa contribueix a “millorar les oportunitats de treball”.

Respecte a la generació d’ocupació, ha assegurat que actualment treballen en Els Carrases unes 4.000 persones, xifra que s’incrementarà fins a les 10.000 amb la progressiva instal·lació de noves indústries.