Ximo Puig destaca la importància de comptar amb un sector logístic en la Comunitat Valenciana que contribuïsca a la descarbonització de l’economia

El president ha participat en Dénia en l’acte de presentació del nou ‘fast ferri’ de Balearia ‘Eleanor Roosevelt’, que redueix un 30% les emissions de diòxid de carboni

Puig demana enfortir el “pont” de comunicació per via marítima amb Balears per a contribuir, des de les perifèries, a una visió “integradora, cohesionadora i no centralista” d’Espanya

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la importància de comptar amb un sector logístic en la Comunitat Valenciana que contribuïsca a la descarbonització de l’economia.

Puig s’ha pronunciat d’aquesta manera en la presentació del nou ‘fast ferri’ de Balearia ‘Eleanor Roosevelt’, una embarcació que redueix un 30% les emissions de diòxid de carboni i que el president ha posat com a exemple del “lideratge” de la companyia naviliera en la transició ecològica cap a aqueixa carbonització.

El responsable del Consell ha assenyalat també, durant la seua intervenció, que resulta “fonamental” aprendre les “lliçons” que proporciona la pandèmia, i una d’elles, ha argumentat, és la necessitat de comptar amb un sector industrial i logístic potent, capaç de competir i de satisfer les demandes del mercat intern.

En aquest sentit, s’ha mostrat partidari de comptar amb una política industrial europea comuna que permeta aprofitar els fons destinats a la recuperació per a contribuir a enfortir el teixit econòmic i la projecció de les empreses logístiques de la Comunitat Valenciana.

Puig ha indicat en aquest punt que la Comunitat Valenciana, que “mai ha sigut proteccionista”, ha d’aspirar a comptar amb un teixit empresarial que supere l’atomització per a aconseguir augmentar la seua competitivitat. “Necessitem sumar, incrementar la capacitat de col·laborar, de cooperar i de fer més efectiva la reindustrialització”, ha afegit.

Per això, “ara que comença la reactivació i podem comptar amb els fons Next Generation EU, és important que, a través de la col·laboració públic- privada, enfortim el sector industrial i la projecció logística europea”, ha defensat.

Tal com ha manifestat, malgrat que sí que existeix una política agrària europea, “mai ha existit una política industrial comuna, i ara és més que mai necessària”, ha remarcat Puig, per a qui resulta imprescindible que la Comunitat puga aprofitar la “gran dècada de les oportunitats” que ofereixen els fons de recuperació per a aconseguir els objectius de sostenibilitat, resiliència i digitalització.

Puig s’ha referit també a la rellevància d’estrényer el “pont” de comunicació per via marítima amb les Illes Balears per a contribuir, des de les perifèries, a una visió “integradora, cohesionadora i no centralista” d’Espanya. És important traslladar, des d’aqueixes perifèries, “que hi ha alguna cosa més que un centre que acaba engolint a un país”, ha dit referent a això.

El president ha indicat també que la connexió amb Balears suposa un factor primordial per a la reactivació de l’activitat turística, alguna cosa que contribuirà no sols a la recuperació econòmica, sinó també a l’emocional. “Aquest estiu ha de ser una finestra oberta per a gaudir del turisme en totes les seues dimensions”, ha assenyalat.

A l’acte ha assistit també el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.