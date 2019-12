Ximo Puig destaca la importància del Port de Castelló

Print This Post

El president ha destacat que el Port de Castelló se situa com el segon port autonòmic i el nové nacional en trànsit de mercaderies



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha estat present a la inauguració de la X Jornada Empresarial PortCastelló-Mediterrani,’la innovació i la digitalització, claus del lideratge portuari’, a la qual també ha assistit el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

Puig ha mostrat el compromís del Consell amb l’economia de Castelló i, en particular, amb el “horitzó de futur” del port, que el president ha considerat “fonamental” per a l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana. També ha destacat “la fortalesa” de la infraestructura portuària, que se situa com el segon port autonòmic i el nové en el conjunt d’Espanya en trànsit de mercaderies.



En aquest sentit, el titular del Consell ha destacat la importància del port, que ja és el més rendible en relació als seus recursos propis, com a “instrument per a millorar l’economia”.



A més, ha assegurat que és necessari que el port de Castelló “tinga una visió moderna” i basada en “l’actualització permanent i la capacitat d’entendre els condicionants del present i del futur”. Per això, com ha explicat, la infraestructura està compromesa, com la resta de ports valencians, amb l’objectiu de ser 100% sostenible en 2030.