Ximo Puig destaca que la Distinció de la Generalitat Mario Alberto Kempes reconeix la seua figura i la seua contribució al futbol valencià

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Distinció de la Generalitat a l’exfutbolista i exentrenador Mario Alberto Kempes reconeix la seua actitud i la seua contribució al futbol, més enllà dels colors de les samarretes que va vestir i com a estrela que va il·luminar tant com va brillar i que va mirar més pel col·lectiu que per ell.

El president s’ha pronunciat durant l’acte, celebrat al Palau, de lliurament de la Distinció al qual fora jugador del València CF i de l’Hèrcules CF, guardó que se li entrega cinc mesos abans que es complisquen 50 anys del seu debut com a professional.

Ximo Puig ha ressaltat el sentiment i les emocions que desperta Kempes al poble valencià .

Mario Alberto Kempes sempre ha estat present un mite què ha perviscut al llarg dels anys entre els qui el van veure i els que fins i tot hui li canten en la graderia.