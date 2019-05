Ximo Puig destaca que la pilota valenciana es troba en un “clar moment de renaixement”

Print This Post

El titular del Consell rep als jugadors participants en el Trofeu President de la Generalitat de ‘raspall’ i ‘escala i corda’

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la pilota valenciana es troba “en un clar moment de renaixement”. El titular del Consell ha rebut als jugadors de pilota valenciana que participaran en els campionats individuals de ‘escala i corda’ i ‘raspall’ Bankia – Trofeu President de la Generalitat.

A la recepció, que ha tingut lloc en el Palau de la Generalitat, ha assistit també el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

Puig ha afirmat que “en aquests últims quatre anys hi ha hagut una consolidació” d’aquest esport gràcies a l’acord entre societat civil i institucions per a “tornar a posar la pilota on es mereix”.

Així, ha ressaltat el “bon moment” de la pilota i ha assegurat que “els ‘trinquets’ estan tornant-se a omplir” i que s’ha aconseguit que hi haja “més joves que practiquen la pilota”. A més, ha destacat la labor que realitza À Punt per a visibilitzar l’esport valencià.

Per això, ha agraït el treball als organitzadors dels campionats individuals de Bankia i ha defensat que “l’afició tinga la màxima facilitat per a poder participar i animar”.

Així mateix, ha destacat la importància que “els xiquets i xiquetes s’aficionen cada vegada més” a la pilota valenciana, pràctica que, en paraules del president, “és més que un esport”.