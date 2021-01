Ximo Puig destaca que l’aposta per una Europa descentralitzada serà decisiva per a la recuperació econòmica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president ha visitat la seu l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i ha subratllat l’impacte econòmic positiu de la institució tant en reputació com en creació de riquesa



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat aquest divendres que l’aposta per una Europa descentralitzada serà decisiva per a la recuperació econòmica després de la crisi generada per la pandèmia de COVID-19 i ha defensat també que “és més necessari que mai que la Unió Europea construïsca una autonomia estratègica que reduïsca la vulnerabilitat i dependència, que redefinisca els sectors estratègics i que enfortisca les pròpies cadenes de subministrament”.

Així ho ha explicat en la visita realitzada a l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO, en les seues sigles en anglés), on també ha expressat “la urgència d’un nou pacte científic, econòmic i social” i la “necessitat de produir d’una manera singular, sostenible i diferenciada”.

El president ha destacat l’impacte positiu tant a nivell local com a nivell autonòmic que reporta la EUIPO, ja que, tal com ha explicat, a actius intangibles com la reputació o la imatge se suma la seua incidència en termes de creació d’ocupació i riquesa.

El cap del Consell ha defensat una posició en la qual “la política industrial i comercial estiguen alineades amb la seguretat estratègica, la innovació i la sostenibilitat”.

Així mateix, Puig ha mostrat la predisposició del Consell al fet que la connexió viària entre l’entorn d’Aigua Amarga i la Via Parc A-79 avança amb bon ritme, amb la finalitat de millorar la connectivitat de l’oficina.