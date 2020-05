Ximo Puig es compromet amb les infermeres i els infermers de la Comunitat Valenciana a reforçar les plantilles d’aquest col·lectiu professional i l’Atenció Primària

Print This Post

El president dirigeix un missatge al col·lectiu, “un ferm pilar de l’estat de benestar”, en el qual expressa la voluntat del Consell d’atendre les seues reivindicacions

Puig subratlla que les infermeres i els infermers han demostrat ser en aquests dos mesos d’emergència sanitària “el millor rostre de la Comunitat Valenciana”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha compromés aquest dimarts amb les infermeres i els infermers de la Comunitat Valenciana, coincidint amb el Dia de la Infermeria, a reforçar les plantilles d’aquest col·lectiu sanitari i també a potenciar l’Atenció Primària, dues reivindicacions “justes” que parteixen de professionals que representen “un ferm pilar de l’estat de benestar”.

El president, que s’ha reunit també per videoconferència amb responsables d’Infermeria del sistema valencià de salut, ha dirigit públicament un missatge a aquest col·lectiu professional en el qual subratlla que la Generalitat treballarà per a millorar la ràtio d’infermeres i infermers i per reforçar també l’Atenció Primària.

“Hui es compleixen 200 anys del naixement de Florence, la fundadora de la infermeria moderna i una icona de la cultura victoriana, però hui no recordem la Història. És el present, un present duríssim, allò que ens preocupa”, ha indicat Ximo Puig, que ha manifestat també que les infermeres i els infermers han sigut “el millor rostre de la Comunitat Valenciana” en aquests dos mesos d’emergència sanitària.

“A cap esportista, actriu o cantant li ha aplaudit la societat durant 60 dies seguits”, ha remarcat el responsable del Consell, que ha reiterat les seues disculpes “per no haver disposat de les proteccions necessàries en alguns casos”.

El president ha recordat que la paraula infermera deriva de “ferma”. “I això heu sigut: un ferm pilar de l’estat del benestar; un pilar imprescindible per totes les vides que heu salvat, per tota la humanitat que heu demostrat i per tot el sacrifici que heu fet, jugant-vos, en molts casos, la salut”, ha continuat.

“No sols mereixeu les gràcies i el reconeixement. Sé que teniu dues grans reivindicacions: augmentar la ràtio d’infermeres i potenciar l’Atenció Primària. Les considerem justes i treballarem en aqueixa línia”, ha manifestat Ximo Puig.

“Sou un exemple, i, de la mateixa manera que recordem a Florence des de fa 200 anys pel seu treball en la Guerra de Crimea, sé que la societat valenciana us recordarà a totes vosaltres durant molt de temps”, ha finalitzat el president.