Ximo Puig es reuneix amb el comissionat general de l’Agència de Nacions Unides per a població refugiada palestina

En la trobada s’han abordat els diferents projectes de cooperació que la Generalitat impulsa per a millorar la qualitat de vida de la població palestina

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha reunit amb el comissionat general de l’Agència de Nacions Unides per a la Població Refugiada Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini.

En la trobada també han participat, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, així com la directora executiva de UNRWA España, Raquel Martí, i la responsable per a Europa de Relacions Externes de UNRWA, Paz Fernandez.

La Generalitat desenvolupa diferents actuacions en territoris palestins així com en països on es troba part de la població refugiada palestina. Concretament, en els últims quatre anys la Generalitat ha destinat més de 7 milions d’euros a projectes per a a millorar la qualitat de vida de la població palestina, dels quals, el 88,5%, han sigut per a finançar projectes a Cisjordània i la Franja de Gaza, mentre que el 11,5% restant s’ha destinat a països com Líban i Síria.