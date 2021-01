Ximo Puig es reunix amb representants del sector de l’hostaleria per a traslladar-los les ajudes del Pla Resistir

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig s’ha reunit este matí amb representants del sector de l’hostaleria en la Comunitat Valenciana per a explicar-los les ajudes incloses en el Pla Resistir, a les que es poden acollir per a pal·liar els efectes de la restricció d’activitat establida a fi de fer front a la pandèmia de COVID-19. En el transcurs de la reunió, el president ha traslladat l’aposta decidida del Consell per minimitzar els danys i reactivar els sectors econòmics més afectats, com és el cas de l’hostaleria, per mitjà del pla de xoc aprovat la passada setmana i que està dotat amb 380 milions d’euros.

Este pla de xoc Resistir, s’articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTE; ajudes específiques per a sectors amb un perjuí sostingut durant tota la pandèmia; nous instruments financers de l’Institut Valencià de Finances (IVF) ; i les ajudes Parèntesi, en col·laboració amb diputacions i ajuntaments.

En la reunió han participat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i els presidents de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) , Salvador Navarro; la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) , Manuel Espinar; la Federació d’Oci, Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana (FOTUR) , Victor Pérez; la Unió Hotelera de la província de València (UHPV) , Luis Miguel Martí; i la presidenta de l’Associació Provincial d’Empresaris d’Hostaleria (APEHA) , María del Mar Valera.