Ximo Puig felicita la Policia Nacional pel seu treball contra la violencia masclista

Ximo Puig ha presidit hui l’acte de lliurament de les condecoracions, diplomes i distincions al mèrit policial a la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i a aquelles persones o institucions que destaquen per la seua col·laboració amb ella



A l’acte, que s’ha celebrat en el Monestir de San Miguel dels Reis, ha assistit també la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo



El President ha subratllat que, encara que la pandèmia eclipse quasi tota la resta, el treball de la Unitat Adscrita de la Policia Nacional continua sent crucial per a un altre repte prioritari, com és l’erradicació de la violència masclista



Puig ha recordat referent a això que en la Comunitat Valenciana plorem ja la mort de 137 dones des de 2003, i això és una indignitat que no podem naturalitzar, és una indecència com a societat que hem d’atallar



D’altra banda, Puig que ha estat acompanayat per la Consellera de Justicia Gabriela Bravo en este acte, ha destacat que la labor desplegada per la Unitat Adscrita, en coordinació amb les forces de seguretat de l’Estat, en la “pitjor emergència” viscuda en 80 anys ha sigut clau perquè la Comunitat Valenciana “siga hui el territori més segur d’Europa” Puig ha ressaltat el treball desenvolupat per la Policia de la Generalitat, que ha multiplicat per quatre els seus efectius durant la pandèmia, en àmbits com el control d’aforaments o les actuacions per a fer respectar les normes bàsiques i per a evitar situacions que atemptaven contra la salut pública

El President ha assenyalat, d’altra banda, que ara que han acabat les grans restriccions, continua sent de gran importància la labor de la Policia Autonòmica