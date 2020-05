Ximo Puig i Francina Armengol demanen al Govern i a la UE una estratègia conjunta per a reactivar amb seguretat la mobilitat aèria i l’activitat turística

Connect on Linked in



– Destaquen la necessitat que l’Executiu central impulse un Pla de Reactivació Turística per a fer front a les repercussions de la pandèmia en el sector



– Plantegen que la distribució dels recursos per a la reactivació econòmica atenga les conseqüències directes en l’economia de les comunitats que tindrà la crisi generada per la COVID-19

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la presidenta del Govern dels Illes Balears, Francina Armengol, han coincidit a sol·licitar al Govern i a la Unió Europea una estratègia conjunta per a reactivar amb seguretat la mobilitat europea i l’activitat turística, un sector greument afectat per la crisi sanitària generada per la COVID-19.

Ximo Puig i Francina Armengol, que han mantingut una reunió per videoconferència per a analitzar la situació de la pròxima campanya i del sector turístic, un dels pilars clau de l’economia de totes dues comunitats, han advocat perquè la UE pose en marxa un protocol de seguretat europeu per a minimitzar l’impacte de la pandèmia en el moviment de les persones i l’arribada de turistes procedents d’altres països.

A més, tots dos han recalcat la necessitat que el Govern d’Espanya aprove un Pla de Reactivació Turística per a fer front a les repercussions socioeconòmiques que tindrà la pandèmia sobre aquest sector.

Durant la trobada, tots dos han assenyalat que és prioritària l’obertura de l’espai europeu, quan les autoritats sanitàries el consideren oportú. I, en aqueix sentit, han assenyalat que, per a reforçar la confiança de la ciutadania i del turisme internacional en unes destinacions que són segurs, és clau la implicació de les institucions europees a l’hora d’acreditar aqueixa garantia de destinació segura i en el moviment dels turistes.

Tots dos presidents han analitzat també el Fons Especial No Reembossable de 16.000 milions aprovat pel Govern i destinat a les comunitats autònomes per a atendre les despeses generades per la pandèmia i impulsar la reconstrucció social i econòmica. Sobre aquest tema, els dos han coincidit a sol·licitar que en el repartiment dels recursos es tinga en compte la corresponsabilitat fiscal assumida per les diferents autonòmiques, així com la inversió en serveis públics fonamentals i, concretament, en Sanitat, realitzada en els últims anys.

A més, Ximo Puig i Francina Armengol han destacat que, si en el repartiment del primer tram dels fons s’ha tingut en compte l’afecció sanitària directa de la pandèmia, la distribució dels recursos per a la reactivació econòmica hauria d’atendre igualment les conseqüències directes en l’economia que tindrà la crisi generada per la Covid-19.

Reunió amb Hosbec

A més, el president de la Generalitat ha mantingut una reunió amb la junta directiva de Hosbec, en el marc de la ronda de contactes amb les principals organitzacions del sector turístic de la Comunitat Valenciana, que anteriorment es va iniciar amb una reunió conjunta de les principals organitzacions, i que després ha seguit amb Provia pel turisme residencial, i ara amb Hosbec i que seguirà amb altres organitzacions.

En la trobada, s’ha concidido en la necessitat de comptar amb el protocol de seguretat en els diferents sectors i subsectors turístics davant la COVID-19 que està elaborant l’Institut per a Qualitat Turística Espanyola per al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i el de Sanitat, així com que, una vegada aprovat est, es poguera realitzar un desenvolupament del mateix des de la Conselleria de Sanitat Universal i Turisme Comunitat Valenciana.

Així mateix, s’ha coincidit en la importància de l’aportació de la intel·ligència turística en el mesurament de capacitat de càrrega d’espais públics, com les pròpies platges, i s’ha posat èmfasis en el fet que és important també comptar amb un marc d’actuació com el que està definint el Govern i la mateixa Generalitat.