Ximo Puig reivindica el paper dels joves per a impulsar i reforçar el projecte europeu

El president ha advocat per una política “sense fanatismes ni sectarismes” enfront de “aquells que volen alçar noves davanteres”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat el paper dels joves com a “subjectes actius” en el disseny de la Unió Europea del futur. Les institucions comunitàries, ha assenyalat, “necessiten d’aqueix impuls per a canviar allò que no funciona”.

Així, el cap del Consell, que en els actes commemoratius del Dia d’Europa ha apostat per reforçar i descentralitzar les institucions europees, ha recordat que el projecte comunitari “no està conclòs”.

Per això, ha apostat pels joves com “la consciència d’Europa” necessària per a “renovar l’europeïsme”. Una joventut que, segons ha assenyalat, lidera reivindicacions com la lluita contra el canvi climàtic o la paralització del Brexit.

El cap del Consell, durant l’acte en el Palau de la Generalitat, ha aprofitat la commemoració per a revindicar Europa com “l’espai de pau, llibertat i avanços socials més gran que s’ha produït en el món”.

El president, així mateix, ha defensat “la política de l’acord” al mateix temps que ha recordat que “l’Europa reformada ha sigut capaç en els últims 74 anys d’aportar pau, seguretat i progrés” després de les dues guerres mundials.

En aquest sentit, el president ha reivindicat una política “sense fanatismes ni sectarismes” que faça front a “aquells que volen alçar noves fronteres allí on Europa ha generat un espai de convivència, solidaritat i cooperació”.

Per això, ha destacat que la resposta europea “ha de ser sempre reivindicar el patrimoni de la pau, la fraternitat i la llibertat” que, com ha recordat, li ha permés “ser un referent mundial dels valors democràtics, de l’estat del benestar i del respecte als compromisos internacionals”.

En l’acte institucional, que ha dirigit el delegat del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig, han participat quatre col·legis ambaixadors del Parlament Europeu: L’IES Riu Túria, de Quart de Poblet, l’IES Gregori Maians, d’Oliva, el Col·legi Hernández, de Vilanova de Castelló i el Col·legi La Miraculosa, de Cullera.

A més, han estat presents el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo; el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; Vicent Marzà; la consellera de Sanitat Universal i salut Pública, Ana Barceló; la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián; la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i vertebració del territori, María José Salvador; i el conseller de Transparència i Cooperació, Manuel Alcaraz.

El dia d’Europa en la Comunitat Valenciana

Aquesta commemoració del dia del punt de partida del procés d’integració europea ha comptat amb diverses activitats programades i repartides per tota la Comunitat Valenciana que convida als valencians i valencianes a celebrar aquesta jornada.

En aquest sentit, tal com anunciava el delegat del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig, a València, a partir de les 18.15 hores, centenars de músics eixiran des de diversos llocs de la ciutat (plaça de Viriato, Torres de Serrans i plaça de Bous) i confluiran, a les 19 hores, en la plaça de l’Ajuntament per a celebrar el dia Europa amb un concert conjunt.

A Alacant, en el Centre Sant Joan de l’Associació Pro-Discapacitats Psíquics d’Alacant (APSA), també s’han realitzat activitats que en, aquest cas, estaven destinades, principalment, a oferir informació a persones discapacitades sobre el seu dret a poder votar, per primera vegada, en les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 26 de maig.

També a Alacant, a l’auditori de la Diputació, tindrà lloc el tradicional concert oferit per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) que, a més, coincidint amb la seua 25 aniversari, també comptarà amb l’actuació de la companyia teatral La Fura dels Baus.

Per part seua, els escolars d’Educació Primària de Castelló podran participar, fins a les 18.30 hores, en un acte homenatge en el qual coneixeran i reflexionaran sobre què és la Unió Europea i com els afecta, organitzat per la Diputació de Castelló.

Altres ajuntaments, com el d’Alaquàs, també s’han volgut sumar a aquesta iniciativa amb l’oferta d’informació sobre programes de mobilitat internacional de formació, ocupació i recursos internacionals a prop de 250 estudiants de Batxillerat i Formació Professional del municipi.