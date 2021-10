Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ximo Puig reivindica la cooperació entre els territoris de l’antiga Corona d’Aragó per a liderar projectes i impulsar el seu potencial econòmic i estratègic com a macroregió europea

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat la cooperació entre els territoris que van conformar l’antiga Corona d’Aragó per a liderar projectes, impulsar el potencial econòmic i estratègic de les quatre comunitats i aconseguir major capacitat per a competir amb altres macroregions europees.

El president ha emplaçat a “superar la lògica de la competència entre pròxims” i a substituir-la per la cooperació, perquè, com ha indicat, en el nou mapa d’escales globals, no es por anar sol, cal cooperar.

Puig ha remarcat que la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears i Aragó formarien la novena economia de la UE per PIB i tenen tres de les cinc majors ciutats d’Espanya (Barcelona, València i Saragossa) i 5 de les 11 primeres, si se suma a Palma i a Alacant. A més, reben 99 milions de turistes a l’any, tenint en compte xifres anteriors a la pandèmia”. En suma, són quatre territoris que conformen, segons el president, “un gran sistema urbà, econòmic i social”.

Per això, ha proposat tres objectius “per al mapa d’aquest segle”. El primer és el de “projectar la façana mediterrània a escala global”, i referent a això ha assegurat que els cinc ports més potents d’Espanya estan al Mediterrani. El segon, “un sistema ferroviari potent per al transport de mercaderies”, per al que cal accelerar el corredor mediterrani. I el tercer, impulsar el potencial logístic i de connectivitat de les quatre comunitats.