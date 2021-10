Ximo Puig reivindica la necessitat d’enfortir l’autogovern i la legislació autonòmica mitjançant ‘el diàleg fèrtil’

Connect on Linked in

Ximo Puig, ha reivindicat la necessitat d’enfortir l’autogovern i la legislació autonòmica mitjançant “la paraula serena i el diàleg fèrtil” que han caracteritzat tradicionalment la Comunitat Valenciana i que han fet que esdevinga un referent de “diàleg, acord i convivència”. Així ho ha manifestat durant l’acte de celebració del XXV aniversari del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

El cap del Consell ha assegurat que després d’una crisi com la provocada per la pandèmia se sol generar desconfiança en les institucions, així com desigualtats, que estarien en l’origen dels populismes i la fractura social. Per això ha reclamat el suport de les institucions i de tots els demòcrates per a frenar-ho.

Durant la seua intervenció, Puig ha destacat que el paper del Consell Jurídic Consultiu ha sigut decisiu per a garantir la solidesa de “l’arquitectura normativa” de la Comunitat Valenciana, així com “per a enfortir l’autogovern”. En aquest sentit, ha reivindicat “la seguretat jurídica, el control i la transparència” com a elements necessaris perquè la democràcia continue propiciant l’avanç de les societats.

El Consell Jurídic Consultiu, segons ha dit Puig, serveix per a enfortir les institucions democràtiques, a més de ser una defensa de la separació de poders, els límits a la concentració del poder i la garantia de pluralitat, escenari ideal per defensar l’autonomia de la Comunitat.