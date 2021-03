Ximo Puig valora que el Govern assumisca el criteri poblacional per al nou model de finançament i demana ‘superar partidismes’ perquè siga aprovat

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorat l’anunci del Govern d’Espanya d’utilitzar la població com a criteri fonamental per al nou model de finançament autonòmic i ha instat a tots els grups polítics a mirar més enllà de partidismes i pensar en els ciutadans i en la justícia distributiva”, per a arribar a un acord ampli que permeta aprovar en el Congrés el nou model.

Així ho ha manifestat durant la seua intervenció en la sessió de control de les Corts, en la qual ha recordat que ha incidit en la necessitat d’aconseguir una “aliança” que permeta obtindre una majoria suficient perquè el nou model de finançament “estiga basat en les persones”.

Durant la seua intervenció, el president ha destacat els avanços reeixits fins al moment per a fer possible la reforma del model de finançament i ha assenyalat que existeixen “dos espais de discussió” del nou model, d’una banda el Consell de Política Fiscal i Financera i, per un altre, el Congrés dels Diputats, que és on ha de ser aprovat el model de finançament.

Ximo Puig Reivindica que el deute generat per l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana siga assumida per l’Estat