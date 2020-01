Ximo Puig visita la platja del Perellonet per a conéixer de primera mà els danys causats pel temporal en el litoral valenciano

Connect on Linked in

Ximo Puig visita la platja del Perellonet per a conéixer de primera mà els danys causats pel temporal en el litoral valencià

La Generalitat ja ha posat en marxa un paquet d’ajudes, encara que Puig ha indicat que és necessari demanar la col·laboració del Govern d’Espanya i de la Unió Europea

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat, al costat de l’alcalde de València, Joan Ribó, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, la platja del Perellonet per a conéixer en primera persona els danys del temporal causat per la borrasca Gloria en el litoral valencià.

El titular del Consell ha assegurat que aquest episodi climàtic ha suposat “un desastre per a tota la Comunitat Valenciana” i que cal “abordar la qüestió a curt termini amb la resposta a allò que és més urgent”, al mateix temps que es realitza “una reflexió respecte a la resposta que hem de donar a l’emergència climàtica”.

La Generalitat ja ha posat en marxa un paquet d’ajudes, aprovat en el Ple del Consell d’aquest divendres, encara que Puig ha indicat que és necessari demanar la col·laboració del Govern d’Espanya i, també, de la Unió Europea per a fer front a les destrosses.

A més, el president ha explicat que es revisaran el Pativel i el Paticova, dos instruments importants d’ordenació del territori, “des d’una mirada atenta a tot el que està passant”.

En aquest sentit, Puig ha recordat la trobada que ha mantingut aquest matí amb el director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, qui ha mostrat la predisposició de la Unió a ajudar a les zones damnificades i ha lloat el treball del Consell per a alinear la seua política mediambiental amb el Pacte Verd Europeu.

Així mateix, el president ha indicat que “la catàstrofe ha sigut considerable” i que ha de servir per a posicionar al Mediterrani a Europa com el que és, “la zona zero de l’emergència climàtica”, tal com ha advertit la comunitat científica.